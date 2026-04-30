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證交稅挹注健保…民團樂觀其成 但憂財源不穩

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
民團認為，為尋求健保永續，保費應進行改革。健保示意圖。 圖／聯合報系資料照片
民團認為，為尋求健保永續，保費應進行改革。健保示意圖。 圖／聯合報系資料照片

行政院政務委員陳時中昨提出仿效菸捐，提撥千分之三「證券交易稅」的一部分，挹注健保。對此，醫界民團表示，證交稅與股市完全連動，最近股市熱絡，近期每日成交量上兆元，證交稅自然增加，但日後若遭金融風暴，證交稅可能腰斬，到時如何補足，擔憂淪為「看天吃飯」，需謹慎思考。

民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，政府利用菸捐、證交稅等公務預算挹注健保，民團「樂觀其成」，但證交稅仰賴經濟成長，好的時候就多，不好的時候就少，這是不穩定的財源，且政治影響波動很大，只能視為短期權宜之計。

「為尋求健保永續，保費應進行改革。」滕西華說，證交稅就是去進出股市的人所交的入場費，經濟好、稅收多，此時確實可以用來投資民生建設或挹注健保。不過，政府不能在證交稅挹注健保，度過健保財務難關後，忽略了健保費基恆久性、公平性等問題。

醫改會執行長林雅惠表示，在超高齡社會下，醫療需求、支出不斷上升，健保總額明年將突破上兆元，財源的穩定性十分重要。然長期以來，健保費基多依賴薪資所得，受到人口、薪資結構改變等影響，理應走向多元化的政策，以符合資本利得應有的社會責任。

「未來廿年不需要擔心？我們沒有這麼樂觀」。林雅惠說，若證交稅挹注健保為比照菸捐模式，首先需修「健保法」，再者，現行菸捐用法缺乏立法院監督，也未完全挹注醫療支出，常被視為政府的私房錢，因此，政府應建立透明監控機制，確保每一分錢用於醫療品質、改善醫護過勞，不可淪為點值補貼

健保 證交稅 台股 醫改會 陳時中 補貼 滕西華

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