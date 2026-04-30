證交稅可望超徵…立委：還稅於民 財長：先減舉債

台股頻創新高、成交量持續放大，證交稅同步水漲船高，超徵規模引發關注。國民黨立委賴士葆、羅明才昨天質詢時提出超徵稅收還稅於民以及補貼民眾的建議，財政部長莊翠雲表示，現行稅收均依規定徵收，沒有所謂「還稅於民」的概念，當稅收優於預算數時，首要考量應是減少舉債。

立法院財委會昨審查財政部及其所屬單位預算，賴士葆指出，今年證交稅預算編列兩千五百億元，當初財政部是以日均成交量四二八八億元為基準，但近期台股日均量超過兆元，推估全年證交稅收入達七千五百億元，超出預算五千億元，在證交稅收可能大幅超出預期之下，是否該考慮把「還稅於民」制度化。

羅明才則說，若以前幾天台股成交量一點八兆、甚至兩兆元計算，政府一天證交稅收達四十至五十億元；若日均量一點五兆元、營業日二四五天計算，一年光證交稅就八千億元。他話鋒一轉，現在萬物飆漲變成生活日常，請財政部要規畫一下補助石油津貼。

莊翠雲指出，如果稅入的執行情況有超過預算數，第一個要做的就是要減少舉債。此外，這次中東戰爭導致油氣價格波動，政府採取許多平緩與補貼措施。

財政部統計，今年至四月廿八日止，台股日均成交量約一兆元。莊翠雲說，目前證交稅每日收入約廿四億元，成交量能否維持需觀察。