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證交稅可望超徵…立委：還稅於民 財長：先減舉債

聯合報／ 記者藍鈞達邱琮皓／台北報導
今年證交稅收可望大幅成長，立委關切稅收超徵是否還稅於民，財政部長莊翠雲昨說，稅收優於預算數應優先減少舉債。 記者林澔一／攝影
今年證交稅收可望大幅成長，立委關切稅收超徵是否還稅於民，財政部長莊翠雲昨說，稅收優於預算數應優先減少舉債。 記者林澔一／攝影

台股頻創新高、成交量持續放大，證交稅同步水漲船高，超徵規模引發關注。國民黨立委賴士葆羅明才昨天質詢時提出超徵稅收還稅於民以及補貼民眾的建議，財政部長莊翠雲表示，現行稅收均依規定徵收，沒有所謂「還稅於民」的概念，當稅收優於預算數時，首要考量應是減少舉債。

立法院財委會昨審查財政部及其所屬單位預算，賴士葆指出，今年證交稅預算編列兩千五百億元，當初財政部是以日均成交量四二八八億元為基準，但近期台股日均量超過兆元，推估全年證交稅收入達七千五百億元，超出預算五千億元，在證交稅收可能大幅超出預期之下，是否該考慮把「還稅於民」制度化。

羅明才則說，若以前幾天台股成交量一點八兆、甚至兩兆元計算，政府一天證交稅收達四十至五十億元；若日均量一點五兆元、營業日二四五天計算，一年光證交稅就八千億元。他話鋒一轉，現在萬物飆漲變成生活日常，請財政部要規畫一下補助石油津貼。

莊翠雲指出，如果稅入的執行情況有超過預算數，第一個要做的就是要減少舉債。此外，這次中東戰爭導致油氣價格波動，政府採取許多平緩與補貼措施。

財政部統計，今年至四月廿八日止，台股日均成交量約一兆元。莊翠雲說，目前證交稅每日收入約廿四億元，成交量能否維持需觀察。

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