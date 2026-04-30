證交稅挹注健保 石崇良：舉雙手贊成

超高齡、少子化社會下，工作人口逐年減少，健保財務吃緊，行政院政務委員陳時中提出「以證券交易稅挹注健保」建議，衛福部長石崇良對此表示，「我當然舉雙手贊成」、「樂見其成」，如果成真，金額將遠超於目前每年收取八○○多億元的補充保費。但朝野立委都持保留態度。

石崇良表示，統計顯示健保財源中，百分之七十五至八十收入是來自一般保費收入，對象涵蓋六大類被保險人，其中以薪資所得為核心來源，如第一類（公務員、受雇員工）及第二類（如職業工會會員）是被保險人中最重要的收入貢獻來源。

至於補充保費收入，占比約為百分之九，以去年為例，補充保費金額近八○○億元，來自於股利、股息金額最多，約一○○多億元。石崇良指出，隨著台灣經濟成長，民眾收入許多來自資本利得，健保財務結構應重新檢討，期望調整長期仰賴薪資所得者所繳交的一般保費比率，檢討各項補充保費，並增加資本利得的貢獻。

石崇良表示，有關六大補充保費徵收範圍及費率可以檢討，證交稅也是資本利得帶來的政府收入來源之一，可視為另一個重要來源。

石崇良指出，去年政府證交稅收入高達二千九百多億元，若能有百分之五十挹注到健保，衛福部當然雙手贊成，「這筆收入將遠高於每年的補充保費收入，我們樂見其成。」

國民黨立委李彥秀說，「撥補絕不是健保改革」，政治更不是即興式拋風向，陳時中有心改革健保，應徹底處理健保盤根錯節的沉痾。

李彥秀說，證交稅高度依賴市場行情，股市好才有稅收；健保支出卻是隨著人口老化不斷攀升的剛性支出。把健保財務基礎建立在波動極大的股市，若未來遇到股災、熊市，證交稅大幅縮水，難保不會影響健保運作。

民進黨立委鍾佳濱表示，近年股市大好證交稅成長，確實可討論是否挹注健保，但「稅」不像「費」有指定專門用途，向來是大水庫理論、統收統支，屆時到底是不是證交稅挹注到健保，恐怕也無從得知，他建議從法制面同步調整，會更完備。