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證交稅挹注健保…學者：違財政紀律 可行性不高

聯合報／ 記者藍鈞達賴昭穎／台北報導
台股每日成交金額動輒破兆帶動證交稅激增，政務委員陳時中拋出證交稅支應健保保費的構想。 圖／聯合報系資料照片
台股每日成交金額動輒破兆帶動證交稅激增，政務委員陳時中拋出證交稅支應健保保費的構想。 圖／聯合報系資料照片

台股日均成交量近來動輒破兆元，帶動證交稅激增，立委估計今年證交稅可能達到七千五百億元，政務委員陳時中拋出證交稅支應健保保費的構想，學者質疑應優先檢討支出面，而非急於尋找新財源；前財經官員則提醒，陳時中的想法將牴觸財政紀律法，可行性恐怕不高。

前財經官員指出，財政紀律法第七條明訂，「各級政府及立法機關制（訂）定或修正法律、法規或自治法規時，不得增訂固定經費額度或比率保障，或將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用。」這位前官員說，當初立法的思維，就是考量政府編列的歲入歲出須經過立法院審查，但基金的支用可以規避監督，因此在財政紀律法明定，堵住以成立基金專用這條路，除非主計總處能夠幫忙想出解套的辦法，否則恐怕窒礙難行。

政大金融系教授殷乃平則說，「陳時中的說法沒有財政常識」，不能因為證交稅最近收得多，就可以拿來用，此舉牽動整體財政制度。台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，證交稅屬於機會稅，「最近股市很熱，所以證交稅非常多，但是比較不穩定，股市如果交易量低的時候就不會多」，並不適合作為穩定財源。

黃耀輝指出，證交稅並非所得稅，而健保保費制度主要以「所得」為基礎，例如薪資。而補充保費也是針對股利、利息等非薪資所得課徵，「跟證交稅的性質都不同」，兩者制度設計並不一致。此外，從財政紀律法角度來看，財政部是否同意相關挪用也存在疑問。

殷乃平也說，稅收的使用方向在預算中本就有明確設定，健保經費若有不足，「該從相關的收入裡面來做補充調整」，若要挪用其他財源，也應是在支出後仍有剩餘的情況下再討論，而非逕自以證交稅作為補充來源，否則恐動搖既有財政紀律。

黃耀輝強調，健保面臨的核心問題在於支出快速擴張，採取高推估百分之五點五方案，今年健保總額將高達九千八百八十億元，和開辦時才兩千億元相比已暴增五倍，顯示應優先檢討支出面，而非急於尋找新財源。

他也提醒，若動用證交稅補充健保，恐引發市場反彈，「如果你用證交稅去彌補，投資人也會跳腳，因為會認為是不是證交稅太高了」。相較之下，他認為應優先考慮菸捐或菸稅，因抽菸會增加未來健保醫療支出，用這樣的經費來源補充健保比較有道理，「有點類似政府代位求償的概念」，財源與支出具因果關係。

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