證交稅去年衝上2,928億 連三年成長

行政院政務委員陳時中拋出證交稅挹注健保想法，引發各界討論。近日台股交易熱絡，證交稅大幅成長，至去年已連三年成長，去年全年規模放大至2,928億元，全數撥入國庫。

然而稅收大餅如何分配，近年有不少討論，曾有立委提議撥入勞保，如今則有政委建議挹注健保。

受到台股熱絡驅動，根據財政部統計，今年3月證交稅共實徵535億元，年增高達1.4倍；累計前三月證交稅入帳1,237億元，年增也高達1.2倍。

財政部長莊翠雲昨（29）日表示，若以日均成交量1兆元來看，證交稅每日約入帳24億元。

對於證交稅挹注健保可行性，相關財政官員表示，稅收運用要由政院整體評估。不過若根據《財政紀律法》第7條規定，政府訂定法律時，不得增訂固定經費額度或比率保障，或將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用。

觀察近年證交稅表現，受到台股交易動能帶動，近年相關稅收表現亮眼，屢破單月新高。

以年度來看，2022年證交稅共收入1,756億元，2023年1,973億元，2024年2,880億元，2025年達2,928億元，每年規模約在2,000億元上下，甚至於逼近3,000億元。

立法院財政委員會昨日審查財政部預算，立委關注稅收徵收情形，以及超徵稅收運用方式。

國民黨立委賴士葆表示，若以目前台股成交量來看，今年證交稅將大幅超出預期，是否考慮將「還稅於民」制度化？

莊翠雲強調，現行稅收均依法律規定徵收，沒有所謂「還稅於民」的概念。她說，若實際徵收數超過預算數，相關運用在預算法、公債法及財政紀律法中都有相關的規定，須依制度辦理，國家的財政韌性很重要，如果歲入執行超過預算數，首要作法應是減少舉債。

據統計，台股1月上市櫃股票平均每日成交值為9,107億元、2月為9,123億元、3月成長至9,214億元。莊翠雲表示，今年到目前來看，平均是大約9,900億元；若以日均量為1兆元來計算，推估證交稅一天大約24億元。

民進黨立委郭國文指出，看到稅收超徵，社會大眾難免有普發現金的期待，政府若僅強調依法繳庫、還債，民眾難以理解，建議財政部更清楚說明超收稅款的優先用途，例如補貼國營事業，如中油與台電以穩定物價、抑制通膨，或是挹注勞保、健保財務，這樣才更有說服力。