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為使財務永續 「台股救健保」新構想浮現

經濟日報／ 記者余弦妙沈能元／台北報導
為使健保財務永續，政府拋出「台股救健保」新構想。 聯合報系資料照
為使健保財務永續，政府拋出「台股救健保」新構想。 聯合報系資料照

為使健保財務永續，政府拋出「台股救健保」新構想。行政院政委陳時中昨（29）日建議提撥部分證交稅挹注健保，如撥入50%，估可確保健保約20年財務平衡；另先前補充保費改革因社會反彈作罷，他建議，可思考提高起徵門檻，從2萬元拉高至15萬元或20萬元。

證交稅率為千分之3，據財政部統計，去年全年證交稅共2,928億元，若50%撥入健保，可挹注將近1,500億元。

近年健保基金財務概況
近年健保基金財務概況

對於陳時中構想，政院昨日回應，讓健保財政永續是重要目標，各界都有諸多構想，相關方案也會傾聽各種意見，目前未有定案。對於證交稅挹注健保，衛福部長石崇良表示「舉雙手贊成、樂觀其成」。

歐洲在台商務協會昨日舉辦「2026歐洲台灣醫療論壇」，陳時中出席發表演說。他指出，健保是我國值得自豪的成就，優勢在於單一支付者的高效率模式，但也存在單一財源的結構性問題。

陳時中說，健保財務結構挑戰嚴峻，日前衛福部提出二代健保補充保費改革方案，若租金、利息與股利一年累計超過2萬元，收取2.11%補充保費，但因反彈過大而作罷，他建議起徵門檻可從2萬元，拉到15萬或20萬元。

另外陳時中表示，過去半年他看到股票市場波動，就一直在思考，擴大健保費基應仿效菸捐模式，提撥部分證交稅挹注健保。他估算，若有50%挹注健保，每年可為健保帶來穩定財源，不僅確保未來約20年財務平衡，符合資本利得者應負擔更多社會責任，且不會增加投資人現有稅負，是一個值得社會共同思辨的長治久安之策。

知情人士表示，陳時中主要考量健保韌性和永續，體現「量能付費」精神，過去依照所得來設定保費，再加上補充保費，例如非經常性所得收入等方式，當初石崇良提出調整補充保費，就是期盼能將資本利得比重提高，而不是單純從受薪階級身上來增加保費。

知情人士說，近年台股表現亮眼，若真能進入實質討論，也許也不失為新選擇，也是另一種經濟果實、全民共享，不過這部分還涉及財稅制度，仍需周延討論。至於補充保費改革，據悉，相關議題仍在衛福部研議中，尚未定案。

政院 行政院 財政部 證交稅 健保

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