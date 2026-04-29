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行政院政委陳時中提「證交稅」挹注健保 石崇良：雙手贊成、樂見其成

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
行政院政委陳時中提出「證交稅」挹注健保。衛福部長石崇良說，去年證交稅共2900多億元，如果有一半挹注健保，金額遠超於目前每年收取約800億元的補充保費，他舉「雙手贊成」也樂見其成。記者沈能元／攝影
行政院政委陳時中提出「證交稅」挹注健保。衛福部長石崇良說，去年證交稅共2900多億元，如果有一半挹注健保，金額遠超於目前每年收取約800億元的補充保費，他舉「雙手贊成」也樂見其成。記者沈能元／攝影

超高齡化、少子化社會下，健保財務嚴峻，每年都會討論調漲健保費議題。行政院政務委員陳時中今表示，台灣健保「世界第一」，但目前仍面臨嚴峻財務結構性的挑戰，健保收支長期存在百分之一至二的缺口。他建議應仿效菸捐模式，將現行千分之三「證券交易稅」提撥一部分，如將50%挹注健保，估算可確保健保未來約20年的財務平衡。

歐洲在台商務協會今舉辦「2026歐洲台灣醫療論壇」，陳時中以「健康戰略價值：透過全民健保接軌全球創新與全生命周期韌性」專題發表演說。他指出，台灣健保制是值得自豪的成就，優勢在於「單一支付者」高效率模式，但同時也存在「單一財源」的結構性問題，因此任何制度都需要持續檢討與改進。

衛福部長石崇良今於立法院受訪表示，健保財務中，將近75％至80％的收入，是來自於一般保費的收入，另來自於補充保費的收入占比約為9%，以去年為例，金額約接近800億元，其中又是來自於股利、股息的金額約為100多億元。

隨著台灣經濟成長，民眾收入許多來自資本利得。石崇良說，健保財務結構應重新檢討，調整長期仰賴薪資所得者所繳交的一般保費比率，增加資本利得的貢獻，並於各項補充保費進行檢討。

至於，行政院政委陳時中今天提出「證交稅」挹注健保。石崇良說，經查詢，去年證交稅共為2900多億元，如果有一半挹注健保，他舉「雙手贊成」，因這金額遠超於目前每年收取約800億元的補充保費金額，衛福部樂見其成。

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