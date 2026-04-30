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美農產品接連放行 民眾黨：賴政府到底照顧哪國農民？

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
美國花生零關稅叩關恐將影響國內農民生計，圖為雲林種植花生的農民在收成後曬花生。記者曾吉松／攝影
美國花生零關稅叩關恐將影響國內農民生計，圖為雲林種植花生的農民在收成後曬花生。記者曾吉松／攝影

台美貿易協定（ART）今年二月簽署，近期卻問題頻傳，繼發芽馬鈴薯銷至台灣後，美國花生獲得零關稅通關，台灣農民憂心受到衝擊。對此，民眾黨今表示，賴政府的台美黑箱ART，照顧的到底是台灣農民還是美國農民？發芽馬鈴薯、花生零關稅通通放行，下一個剉咧等的恐怕就是柑橘。

民眾黨指出，今年2月簽署的ART隨著細節一層層揭開，驚嚇指數也一路往上飆。不只食安節節退守，對本土農業的衝擊，簡直讓農民毫無招架之力。 賴政府的高官表現也很賣力，先是農業部長陳駿季和衛福部長石崇良拍片爽吃洋芋片、粉飾太平，還放話檢查會比阿嬤挑菜更嚴格，但就是不敢承諾會「逐顆」檢查馬鈴薯，顯然打臉卓榮泰一次不夠，必須再打第二次。

民眾黨說，實習到現在還在實習的吳音寧，還拿了顆「綠色馬鈴薯」說好吃、要大家多多支持。不只親自下場參戰馬鈴薯之亂，更提醒大家昔日的北農實習生之亂，一路亂到現在還在亂。

民眾黨表示，放行美國花生更引發大批質疑，只要加工成花生醬，就能標示「Made in Taiwan」，根本大開後門、等同洗產地。陳駿季硬拗「這類情況屬於實質轉型、依法標示合乎規定」，更反過來要種了一輩子花生的農民應該趁機產業轉型、以價值取代價格。不僅被狠打臉，身為部長卻對法規完全不熟悉，整套說法只為了幫美國解套，網友更怒轟，賴政府照顧的到底是哪一國的農民？

民眾黨指出，屋漏偏逢連夜雨，媒體再報導美國寬皮柑關稅調降25%，農業部連夜滅火，說進口量極低，只占國內消費量比例1％。賴政府每次開口都「比例很低」、「影響有限」，最後受傷的都是本土農民。一路從引發萊克多巴胺高度疑慮的美豬、美牛；會讓民眾吃進致命毒素的發芽馬鈴薯；到幾乎毀滅花生農的零關稅花生進口，國人到底還要面對多少問題？

民眾黨表示，說到底，賴政府號稱有為有守的談判成果全都只是口號，台灣農業被犧牲、農產品不斷失守。當台灣價格打不贏、台灣價值也打不贏，受影響的終究是台灣人民。

北農 美國 台美

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