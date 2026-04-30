影／美農產品接連放寬 盧秀燕：出賣勞工、犧牲食安「非常不以為然」

美國花生將以「零關稅、零障礙」進口台灣，引爆國內花生農及加工業強烈反彈。台中市長盧秀燕今天下午出席活動指出，在中央談判關稅之後，一系列開放馬鈴薯、花生與柑橘等進口台灣，出賣勞工生計，也犧牲國人食安，非常不以為然。

盧秀燕今天表示，國家農業不只影響農民的經濟，也關係到人民的食安，在中央國際談判關稅之後，看到開放馬鈴薯、花生與柑橘等進口，一系列開放影響勞工的生計，同時也出賣他們，犧牲國人的食安，非常不以為然。