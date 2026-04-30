美花生零關稅恐衝擊國產市場 王惠美喊話：審慎評估並彌補農民

台美貿易協定（ART）簽署後，傳出美國花生未來將以零關稅進口台灣，引發地方對農業衝擊的關注。彰化縣長王惠美今日出席「彰化咖啡生活節」啟動活動時表示，中央應審慎評估相關政策對國內農業的影響，並提出配套措施，以減輕農民壓力。

縣府農業處指出，依113年農業部統計，全彰化花生種植面積約3,288公頃，前五大產區依序為芳苑鄉1,644公頃、二林鎮783公頃、大城鄉757公頃、竹塘鄉38公頃及和美鎮16公頃，約占全台五分之一、約20%，為全台第二大產區。

王惠美表示，彰化種植花生大概占全台灣的20％，有五分之一強，零關稅進來，確實對農民的影響非常的大，請中央能夠審慎地來評估，怎麼樣來彌補這些農民損失，讓他們也能夠在地深耕這塊土地，也能夠過生活，這是非常重要的。