快訊

川普喊伊朗石油快撐爆 伊朗議長打臉：3天沒事還把油價推上120美元

一直打嗝怎麼辦？打嗝的原因、飲食地雷、快速停止打嗝方法一次看

抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

聽新聞
0:00 / 0:00

美國花生叩關…果農也憂心：換作物動輒喝8年西北風

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉也是梨山果農，他說果樹為多年生作物，需歷經長達8年的轉換耕作，如若未能審慎評估貿然進口，更換作物品種，量產前的8年，果農只能困守果園喝西北風。圖／羅進玉提供
台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉也是梨山果農，他說果樹為多年生作物，需歷經長達8年的轉換耕作，如若未能審慎評估貿然進口，更換作物品種，量產前的8年，果農只能困守果園喝西北風。圖／羅進玉提供

美國花生將以零關稅進口，農民擔心影響台灣市場和價格；台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉也是梨山果農，他說果樹為多年生作物，需歷經長達8年的轉換耕作，如若未能審慎評估貿然進口，更換作物品種，量產前的8年，果農只能困守果園喝西北風。

羅進玉說，梨山地區多數是農民，種蔬菜和水果，看天吃飯，最近美國零關稅花生進口問題，農民擔憂，相較於短期作物可快速因應國際貿易調整種植品項。果樹為多年生作物，需歷經長達8年的轉換耕作，如若未能審慎評估貿然進口，更換作物品種，量產前的8年，果農只能困守果園喝西北風。

羅進玉表示，台灣耕地有限、勞工、農業資材成本高，本質上是脆弱的，望決策者以民為本，慎思！

美國 關稅 花生

延伸閱讀

美國花生叩關…將輔導農民轉作 立委批：農民措手不及

因應美國花生進口 花縣府：有機農業為基礎強化韌性

台灣花生品牌加值 應對美低價花生

美國花生零關稅叩關衝擊 花生博士：用價值戰翻轉產業

相關新聞

美國花生叩關…果農也憂心：換作物動輒喝8年西北風

美國花生將以零關稅進口，農民擔心影響台灣市場和價格；台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉也是梨山果農，他說果樹為多年生作物，需歷經長達8年的轉換耕作，如若未能審慎評估貿然進口，更換作物品種，量產前的

美國花生壓境配套呢？張嘉郡：運儲恐生黃麴毒素 難道也要逐顆檢驗？

美國花生未來可能零關稅進口，國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡今表示，雲林花生產量占全台近九成，若政府未提出具體配套，美國低價花生大舉進口，將直接衝擊雲林花生農生計，甚至可能造成「滅農」後果。她要求農業

美國花生零關稅叩關衝擊 花生博士：用價值戰翻轉產業

美國花生將以零關稅、零障礙叩關台灣，對花生農與加工業投下震撼彈，面對來勢洶洶競爭，長年深耕研究「花生博士」、嘉義大學前校長、現任食品科學系特約講座教授邱義源直言，國產花生價格難敵美國花生，國產花生若能

美國花生在台加工可標MIT 掀「洗產地」爭議

美國花生零關稅進口，嚴重擠壓國產花生生存空間，國內花生近九成來自雲林，雲林縣花生農民、農會、縣長張麗善昨都疾呼產地一定要標示清楚，讓消費者選擇。農業部長陳駿季則說，因為原物料型態已經改變，屬於實質轉型

冷眼集／又見鬥雞部長 為政治還是農民服務？

今年二月台美貿易協定（ＡＲＴ）正式簽署，當時政府高調宣傳成功爭取調降對等關稅，且有二六一項農產品豁免對等關稅，至於一四八二項零關稅、卅一項調降至特定稅率的農產品卻是輕輕帶過，試圖營造「利大於弊」的氛圍

花生之亂 農民嘆「農業應該是完蛋了」

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）承諾美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施（ＳＳＧ）進口，引發台灣花生農憂心，雲林縣長張麗善前天更批評國家犧牲農民權益形同「滅農」。對此，農業部長陳駿季昨反批張麗善唱衰台灣，農

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。