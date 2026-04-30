美國花生叩關…果農也憂心：換作物動輒喝8年西北風

美國花生將以零關稅進口，農民擔心影響台灣市場和價格；台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉也是梨山果農，他說果樹為多年生作物，需歷經長達8年的轉換耕作，如若未能審慎評估貿然進口，更換作物品種，量產前的8年，果農只能困守果園喝西北風。

羅進玉說，梨山地區多數是農民，種蔬菜和水果，看天吃飯，最近美國零關稅花生進口問題，農民擔憂，相較於短期作物可快速因應國際貿易調整種植品項。果樹為多年生作物，需歷經長達8年的轉換耕作，如若未能審慎評估貿然進口，更換作物品種，量產前的8年，果農只能困守果園喝西北風。

羅進玉表示，台灣耕地有限、勞工、農業資材成本高，本質上是脆弱的，望決策者以民為本，慎思！