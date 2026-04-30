美國花生零關稅叩關衝擊 花生博士：用價值戰翻轉產業

美國花生將以零關稅、零障礙叩關台灣，對花生農與加工業投下震撼彈，面對來勢洶洶競爭，長年深耕研究「花生博士」、嘉義大學前校長、現任食品科學系特約講座教授邱義源直言，國產花生價格難敵美國花生，國產花生若能走出差異化路線，危機反而可能成為轉機。

邱義源分析，美國花生以大規模機械化生產為主，成本低、價格具壓倒性優勢，多以去殼花生仁進口，對台灣以小農為主、成本較高的產業結構而言，形成嚴峻挑戰，「單比價格，國產花生沒有勝算」。然而，他強調，台灣花生優勢不在「量」，而在「質」與「新鮮」，可發展濕花生加工，鎖定冷凍與生鮮市場，這正是美國長途船運需耗時1個半月，難以比擬競爭條件。他說，20多年前，嘉義有食品加工業以冷凍花生，成功外銷日本廣受好評，雖因價格因素中斷，但如今在技術升級與市場多元下，仍具重啟契機。

他指出，台灣花生1年可收成春、秋2季，具備穩定供應優勢，若能結合加工技術，朝日本、韓國、新加坡等市場開拓布局，以「濕花生」與高品質加工品，區隔美國乾燥花生仁，有機會打開外銷新藍海。除加工與市場策略，邱義源將目光放在機能性食品。他長年研究花生活性成分，提出「花生蘆烯醇」應用，經團隊實驗證實，具備降低過敏風險與保健潛力，成果登上國際期刊。他認為，隨著高齡化社會來臨，具荷爾蒙調節與健康促進功能的食品，將成為市場主流。

他成立生技公司，將花生活性成分轉化為健康食品與飲品，透過地方SBIR計畫推動產業升級，為傳統農產開創新價值。邱義源強調，「與其拚價格，不如創造價值」，台灣花生若能從原料輸出轉型為高附加價值產品，結合在地新鮮優勢與科研成果，不僅能抵禦進口衝擊，更有機會在國際市場站穩腳步。在零關稅浪潮席捲下，台灣花生產業站在轉型十字路口，如何從衝擊中找出突破口，考驗的不只是農民，更是整體產業鏈升級速度。