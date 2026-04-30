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花生之亂 農民嘆「農業應該是完蛋了」

聯合報／ 記者李柏澔陳雅玲鄭媁／連線報導
美國花生零關稅叩關恐將影響國內農民生計，圖為雲林種植花生的農民在收成後曬花生。記者曾吉松／攝影
美國花生零關稅叩關恐將影響國內農民生計，圖為雲林種植花生的農民在收成後曬花生。記者曾吉松／攝影

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）承諾美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施（ＳＳＧ）進口，引發台灣花生農憂心，雲林縣長張麗善前天更批評國家犧牲農民權益形同「滅農」。對此，農業部陳駿季昨反批張麗善唱衰台灣，農業議題不應該被當作被政治操作的議題。

張麗善昨天則高聲回應，為農民發聲有什麼錯？並反酸陳駿季是農業最高主管機關，影響力遠勝地方首長，更應在關鍵時刻替全台農民爭取權益。

國民黨主席鄭麗文也批，從發芽馬鈴薯之亂到購買美國花生零關稅，連緊急保護措施都節節敗退、完全棄守，顯示民進黨政府在食安與農業防線上一再退讓，民進黨政府「是在保台？還是在賣台？」

陳駿季表示，有些農業縣的縣市首長用滅農的說詞唱衰台灣農業，對此並不是很認同，農業議題不應該被當作被政治操作的議題，如果說想為台灣的農民著想，應該一起努力來討論。

陳駿季強調，二○一九年已經出現過花生價格之亂，是標準選前被刻意被炒作的議題，然而農業不該被政治炒作，農民也沒那麼容易被煽動。

張麗善表示，很遺憾農業部長沒有主張、捍衛農民權益，把農民當成談判桌上的籌碼，她為農民發聲有什麼錯，反批陳駿季滿腦子都是政治，把一切都導向政治，並回應陳所說的政治操作說「難道是美國配合台灣現在的選舉嗎？」

立委葉元之質疑，這次和美國談對等關稅，農業部先前說不會有農產品零關稅，但後來卻有好多項美國農產品都要成為零關稅，質疑農業部未在第一時間就和農民說明這些事情，導致農民如今卻不知道如果不種花生還能種什麼，因為整個措手不及。

對於農業部稱會輔導農民轉作甘藷、毛豆。農民直言「不可能、無法度」，管理、用藥、氣候條件都是學問，不是坐在辦公室就可以轉型，有這樣的政府，接下來不知道還會有什麼壞消息，農業應該是完蛋了。

美國 民進黨 國民黨 張麗善 陳駿季 農業部 鄭麗文 關稅

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