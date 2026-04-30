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冷眼集／又見鬥雞部長 為政治還是農民服務？

聯合報／ 本報記者李柏澔邱瓊玉
立法院經濟委員會審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分，農業部長陳駿季強調，近期的花生議題是被有心人刻意被炒作。記者邱德祥／攝影 邱德祥
立法院經濟委員會審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分，農業部長陳駿季強調，近期的花生議題是被有心人刻意被炒作。記者邱德祥／攝影 邱德祥

今年二月台美貿易協定（ＡＲＴ）正式簽署，當時政府高調宣傳成功爭取調降對等關稅，且有二六一項農產品豁免對等關稅，至於一四八二項零關稅、卅一項調降至特定稅率的農產品卻是輕輕帶過，試圖營造「利大於弊」的氛圍。然而，ＡＲＴ尚未正式生效，從發芽馬鈴薯到零關稅花生卻已叩關，更凸顯農業部的粉飾太平與毫無作為。

回顧台美對等關稅談判期間，為了降低產業衝擊，經濟部數度找車商、車廠、中小企業、工總、商總等相關單位「喝咖啡」交換意見；勞動部則是找勞團、工會等，了解勞方訴求。反觀農業部，當時外界一直憂心會有零關稅的農產品叩關，面對農民的不安與憂心，農業部卻是秘而不宣。

即便以談判保密為由，事前未找相關產業的農民溝通，然而台美對等貿易協定二月中即簽署了，距今已兩個多月，許多農民還是透過媒體報導，才知道美國零關稅農產品已經到了門前。從事先談判到事後溝通，可說一路黑箱到底。

美國零關稅花生已經兵臨城下，農業部才拋出要輔導轉作，既不實際又緩不濟急。更荒謬的是，依現行規範，進口花生經加工後即可標示為台灣產地，此舉雖符合法規，卻形同為「洗產地」開門。農業部不去和衛福部討論，如何在標示上做區隔，卻雲淡風輕地說符合法規，如此消極，讓人不解究竟是代表台灣還是美國的農業部長。

更令人憂心的是，花生只是開端，協定中尚有卅一餘項農產品關稅調降，鴨肉、鵝肉、葡萄、柑橘等皆在其列，都即將大軍壓境。

農業部理應是農民後盾，但在台美貿易談判中，農業部事前缺乏風險溝通，事後欠缺產業對話，制度放任標示漏洞。面對地方首長憂心「滅農」，農業部長陳駿季卻說對方為選舉炒作、唱衰台灣，事務官出身的陳駿季宛如過去鬥雞、政治性格高的前任陳吉仲上身，讓人不禁想問：到底是在為農民服務？還是為政治服務？

工會 勞動部 經濟部

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