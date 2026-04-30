美國花生在台加工可標MIT 掀「洗產地」爭議

美國花生零關稅進口，嚴重擠壓國產花生生存空間，國內花生近九成來自雲林，雲林縣花生農民、農會、縣長張麗善昨都疾呼產地一定要標示清楚，讓消費者選擇。農業部長陳駿季則說，因為原物料型態已經改變，屬於實質轉型，花生醬的原產地標示台灣也符合規定，強調台灣農業沒有那麼脆弱，可以創造價格以外的品牌價值。

張麗善抨擊陳駿季的說法根本是「引狼入室後，再蓄意欺騙大家」，其心可議。

美國花生將以零關稅叩關，因價格優勢料將衝擊國產花生。國民黨立委張嘉郡昨天表示，食品加工廠如果進口美國花生製成花生醬，原產地卻是標示台灣，難道不是洗產地？消費者有選擇的權利，如果是美國花生，就不能寫台灣生產，應該如實標示原料的產地。

陳駿季說，因為原物料型態已經改變，屬於實質轉型，依此美國花生加工後的花生醬的原產地標示台灣符合規定。衛福部食藥署食品組組長許朝凱也說，加工後的花生醬，依食安法規定，不需標示原產地，但業者可自主標示花生原料原產地。

對於陳駿季實質轉型說傳回雲林後，張麗善受訪表示，台灣七成花生是加工使用，美國花生有價格優勢，對食品加工業者來說利潤空間變大，還會買國產花生去加工嗎？美國花生經過加工變成花生醬，就要誆稱是台灣產，好像灰姑娘變成白雪公主，這對農民沒有衝擊嗎？

她說，陳駿季的說法很清楚是蓄意欺騙，農業部長竟還冠冕堂皇說實質轉型，沒有想辦法要杜絕問題，反而合理化讓美國花生用台灣標章，消費者分辨得出來嗎？她認為說出這樣的話根本其心可議，前後門都敞開讓美國花生進來，明明知道會衝擊農民，還合理化幫美國花生解釋，用安撫、粉飾太平的話，把大家統統矇騙嗎？

食藥署組長許朝凱指出，食安法規範包裝花生、散裝花生標示，不論是否具有公司、商業登記的食品販售業者，只要販賣這兩類花生，就必須標示原產地；至於加工後的花生醬，因已實質轉型，可標示產地為台灣，這與Codex標準一致，建議業者自主標示花生實際原產地。