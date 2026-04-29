美寬皮柑關稅降25%憂衝擊我柑桔產業 農糧署：消費量僅1%

今年2月簽署的台美對等貿易協定（ART）中，雙方達成特定農產品項降稅共識，美國寬皮柑水果輸台關稅將由35％調降至10%，台中市農業局表示，預估對台中柑橘產業形成嚴峻挑戰。農業部農糧署今晚回應，美國寬皮柑進口量極低，占國內消費量比例僅1%，且進口寬皮柑期間為每年3至5月，非國內柑橘主要產季，與國產椪柑並無直接競爭關係。

農糧署指出，「寬皮柑」主要為椪柑及砂糖橘等雜柑，我國的茂谷柑屬雜交柑並不在此範圍。依據海關統計，「其他寬皮柑」近5年每年平均進口量6081公噸，其中自美國進口1115公噸，只占我國寬皮柑消費量的1%。

農糧署指出，我國自美國進口寬皮柑期間為每年3至5月，並非國內柑橘主要產季，顯示其定位僅為短期市場補充，與國產椪柑並無直接競爭關係。

目前美國寬皮柑進口價格約每公斤94元（含稅），即使未來關稅調降至10%，價格仍約77元，遠高於國內產地價格的每公斤約45元。此外，美國產品必須與南非、澳洲等進口來源競爭，對國內柑橘產業影響輕微。

農糧署表示，台美對等貿易協定（ART）目前尚未送立法院審議，「其他寬皮柑」進口關稅仍維持35%。農糧署將持續推動產銷履歷與可追溯制度，擴大國內行銷，並建立優質集團產區，全面鞏固國產柑橘競爭力，穩定農民收益。