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因應美國花生進口 花縣府：有機農業為基礎強化韌性

中央社／ 花蓮縣29日電

根據台美對等貿易協定（ART），美國花生將零關稅進口。花蓮縣政府表示，已掌握產地現況與農業部措施，並關注市場變化作為後續輔導與調整依據，確保農民權益與產業發展。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，依農業部評估，在價格競爭條件下，部分以加工用途為主的花生市場，未來可能面臨一定程度的替代壓力。原因在於進口花生具規模化生產優勢，價格相對具競爭力，對花生醬、花生糖等加工市場影響較為明顯。

對此，農業部已提出多項配套措施，包括推動濕莢交易制度、建置自動化乾燥中心、強化集團契作與整合服務體系，並透過農業安定基金協助產業調整，同時持續深化市場區隔與品牌行銷，提升國產花生整體價值。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣花生種植面積約190公頃，占全國比例不高，主要分布於新城鄉、鳳林鎮及光復鄉等地，以「台南選9號」為主要品種，具香氣濃郁、口感細緻等特色，適合鮮食使用。多數農友以地產地消為主，販售帶殼花生或自製加工品，結合觀光通路與在地品牌經營，產品多定位於品質導向市場，與進口花生仁的消費型態有所區隔。

農業處長陳淑雯說明，花蓮花生在品種特性與市場定位上，與美國進口大粒型花生存在差異，具有一定程度的市場區隔。不過，整體市場價格仍可能受進口量變動影響。

陳淑雯表示，為強化產業穩定性，將配合中央政策，持續從食農教育、地產地消及驗證制度等面向著手，推動具在地特色且通過有機或產銷履歷驗證的花生產品，並鼓勵發展多元加工與伴手禮形式，提升產品辨識度與附加價值，同時維持產地來源清楚與品質信任。

縣府指出，花蓮農業以純淨環境與高品質生產為基礎，花生產品具備風味與安全優勢。面對國際市場變動，將以有機農業為發展核心，結合食農教育與在地消費模式，穩健推動產業升級與轉型，持續陪伴農民調整步伐。未來將持續關注貿易政策與市場變化，滾動檢討相關輔導措施，確保花蓮農業發展穩定，守護農民收益與產業競爭力。

美國 關稅 花蓮

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