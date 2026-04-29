影／美國花生零關稅輸台 加工業者：會力挺本土花生

美國花生未來將以零關稅及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，嚴重衝擊國內花生產業。國內加工業者表示，如果美國花生進來台灣後，他基於品質考量及力挺國內農民，仍會以本土花生為加工原料的主要來源。但他也點出台灣花生將面臨成本競爭的殘酷問題，不過國人喜好國產花生的口感，這部份仍具備優勢。

業者說，政府的權力與民間的專業需要互相合作，在進口花生進入市場時，能有適當的法規來避免市場受到嚴重的波動，擬定一個理想的政策，來創造政府、業者以及農民三贏的局面。

業者也坦言，進口花生進入台灣後，不只對農民，對於花生加工產業的衝擊也很大，未來市場被貿易商整碗端走，可以等同面臨失業問題。

業者也點出一個問題，原物料需明確標示製造地與產地，不能有洗產地的問題發生，不能將進口花生引進台灣後，在製造過程洗成台灣製造，這是需要明確落實的部份。

美國花生將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，加工業者正進行剝殼作業。記者黃仲裕／攝影