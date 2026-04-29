美國花生零關稅 農業部輔導轉作、地瓜商喊歡迎

根據台美對等貿易協定（ART），美國花生將零關稅進口。農業部預估一旦實施，影響國產花生2至3成，將協助轉作毛豆或甘藷；瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益表達歡迎。

雲林縣瓊埔合作農場參與契作農友有250人，契作面積350公頃，年產量約7200公噸，除了生鮮甘藷外，還研發地瓜脆片、沖泡飲品、地瓜粿、冰烤地瓜、地瓜香鬆等產品，以「阿甘薯叔」打響品牌，不但在國內受歡迎，還進軍國際市場。

蘇嘉益告訴中央社記者，農業部今天來電商討花生轉作配套方式，雙方只是初步探討，後續還會開會細部研議。

蘇嘉益提到，花生種植與地瓜不同，花生已機械化，但地瓜採收仍要靠人工，且2種農作物的田間管理不同，農民需重新學習。

農業部有意協助花生農轉作毛豆或甘藷，對此蘇嘉益表達歡迎，因為國產甘藷需求量大。

蘇嘉益指出，國產甘藷一年僅有一收，集中在每年1月至3月大量採收，配合冷鏈設備，延長甘藷保存，現在一年四季穩定供貨到消費市場。

不過隨著種植面積增加，冷鏈倉儲也需擴建，蘇嘉益期盼政府持續支持，同時輔導加工業者研發更多甘藷系列產品，讓商品更多元化，滿足不同市場需求，拓展市場占有率。

蘇嘉益近年帶著自家商品進軍東京食品展和新加坡食品展，國外市場仍以薯片、冰烤地瓜等加工食品為主。

根據農糧署簡報，近年國內民眾飲食習慣改變，愈來愈多人注重養生，在攝取澱粉時，以甘藷取代米食。目前國內甘藷年需求量為23萬公噸，供給量不足，民國113年的甘藷產量為21.8萬公噸。