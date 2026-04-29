美花生加工後可標台產是實質轉型 張麗善再轟陳駿季：引狼入室再欺騙

美國花生將以零關稅叩關，因價格優勢料將衝擊國產花生，國內花生7成用於加工，依法規進口花生在國內加工後產地標示為台灣，外界憂心恐涉及洗產地，農業部長陳駿季今表示，這屬於「實質轉型」，相關標示符合規定。雲林縣長張麗善抨擊陳駿季的說法根本是「引狼入室後再蓄意欺騙大家」，其心可議。

國民黨立委張嘉郡今表示，食品加工廠如果進口美國花生製成花生醬，原產地卻是標示台灣，難道不是洗產地？消費者有選擇的權利，如果是美國花生，就不能寫台灣生產，應該如實標示原料的產地。陳駿季說，因為原物料型態已經改變，屬於實質轉型，依此美國花生加工後的花生醬的原產地標示台灣符合規定。

美國花生將零關稅進口消息傳出後，雲林縣花生農民、農會、縣長張麗善昨都疾呼產地一定要標示清楚，讓消費者選擇。對於陳駿季今實質轉型說，張麗善下午受訪表示，陳駿季的說法根本是引狼入室後再蓄意欺騙。

她指出，台灣7成花生是加工使用，美國花生有價格優勢，對食品加工業者來說利潤空間變大，還會買國產花生去加工嗎？美國花生經過加工變成花生醬，就要誆稱是台灣產，好像灰姑娘變成白雪公主，這對農民沒有衝擊嗎？

她說，陳駿季的說法很清楚是蓄意欺騙，農業部長竟還冠冕堂皇說實質轉型，沒有想辦法要杜絕問題，反而合理化讓美國花生用台灣標章，消費者分辨得出來嗎？她認為說出這樣的話根本其心可議，前後門都敞開讓美國花生進來，明明知道會衝擊農民，還合理化幫美國花生解釋，用安撫、粉飾太平的話，要把大家通通矇騙嗎？

根據關務署規定，貨物若非完全在台灣生產，經過實質轉型就能認定為台灣產製，僅進行簡單的切割、包裝、分類或混合等簡易加工，就不屬於實質轉型。現行食安法規僅規範散裝花生需標示產地，對於完整包裝與加工食品，並未強制標示原料來源。

雲林縣長張麗善抨擊農業部長陳駿季「引狼入室後再蓄意欺騙大家」，其心可議。記者陳雅玲／攝影