美國花生零關稅 鄭麗文批棄守農民：民進黨政府在保台還是賣台？

美國花生即將零關稅進口，國民黨主席鄭麗文今在中常會時表示，從發芽馬鈴薯之亂，到購買美國花生完全零關稅，連緊急保護措施都節節敗退、完全棄守，顯示民進黨政府在食安與農業防線上一再退讓，民進黨政府「你是在保台嗎？還是根本在賣台？」

鄭主席指出，農業部面對花生零關稅衝擊，竟說台灣花生可以轉型，「請問什麼叫做轉型？就是叫花生農不要再種花生了。」美國花生價格低廉，若沒有關稅保護，台灣花生農根本看不到明天；絕大多數花生農都集中在她的故鄉雲林縣，面對縣長張麗善痛心疾首站出來發聲，政府不能再講風涼話。

鄭麗文質疑，民進黨政府毫無原則退讓，究竟替台灣換到了什麼？政府「無血無目屎、無情無義出賣咱台灣的農民」，卻沒有說清楚替中華民國、替台灣爭取到什麼。當年開放萊豬時，政府告訴人民只要開放萊豬，台灣就可以參加 CPTPP，到現在仍遙遙無期，「真的不要再騙了。」

鄭麗文表示，犧牲台灣食安、犧牲台灣農民，到底換到了什麼？如果政府回答不出來，就必須面對台灣這麼多農民，交代台灣農業未來何去何從。國民黨嚴正要求民進黨政府說清楚，為什麼棄守、為什麼放棄，「難道民進黨政府真的要滅農嗎？」國民黨立法院黨團非常辛苦、認真，將持續在國會幫人民守住台灣底線、維護農民權益。