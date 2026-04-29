「農業應該是完蛋了！」 美花生叩關農民批政府只會坐在辦公室轉型

美國花生將零關稅、零貿易障礙進口台灣，雲林縣為全台最大花生產地，首當其衝，農業部說會輔導農民轉作甘藷、毛豆。農民表示「不可能、無法度」，農作轉型沒有那麼簡單，管理、用藥、氣候條件都是學問，不是坐在辦公室就可以轉型，「有這樣的政府，接下來還不知道會有什麼壞消息，農業應該是完蛋了」。

雲林縣92歲張姓農民種植3公頃花生，得知農業部要輔導農民轉作，他直搖頭「我自細漢種花生到現在，現在叫我種別的，不可能啦」，其子女也說爸爸老到花生都快吃不動，這把年紀要怎麼轉型。

65歲花生農王進賢表示，自己從事花生栽培已逾20年，得知美國花生零關稅進扣，他坦言「農民真的不知道要怎麼辦」。他指出，若政府推動轉作其他作物，等同於「一切從頭開始」，期間收入如何維持，這對家庭生計是一大考驗。

他進一步說明，農作轉型沒有那麼簡單，例如改種甘藷，甘藷國內市場不如花生大，若大規模推動恐影響甘藷市場供需；毛豆雖有出口市場，但涉及契作、冷鏈等條件，並非隨即可投入。不同作物在施肥、用藥、病蟲害判斷及土壤酸鹼適應等管理上差異甚大，「沒有專業輔導很難上手」，一般至少需三、四年才能熟悉栽培體系。

王進賢指出，農業生產本身受氣候與土地條件影響極大，即使長期耕作也需持續學習調整，「如果真的那麼簡單，就不會有農作物減產問題，大家早就返鄉務農了」。

一名不願具名、年約70歲農民則表示，產業轉型至少需要三、四年時間，「我都幾歲了，根本沒有那麼多心力」。他說，要改變一個人需要多久時間，痛批政府坐在辦公室就能產業轉型。

他說，以前水稻很多，政府就鼓勵農民轉作花生、玉米，現在遇到問題又鼓勵花生農轉作，稻米很多的時候鼓勵農民休耕，後來又鼓勵不要休耕，政策一變再變，不知道政府在做什麼。

他說，政府應該解決問題，不是去國外帶問題回來、製造問題，現在政府無法保護百姓，百姓要怎麼出力保護國家，他越了解越心寒，政策一直在改變，很煩惱不知道還會有什麼壞消息，有這樣的政府，農業應該是完蛋了， 護國神山都可以犧牲，還有什麼不可以犧牲，「只會頭痛醫頭、腳痛醫腳，哪有什麼用」。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，雲林的西半部10個農民有8、9個種植花生，輔導農民轉作甘藷、毛豆，要有契作戶、通路要明確，市場需求若不夠大，可能會導致價格崩盤。

若現在農民就改種甘藷、毛豆，他坦言，農會沒有辦法幫忙消化，畢竟量體那麼多，但他更憂心的是，今年6月一期花生就要採收了，美國花生零關稅恐讓盤商不願出手收購，「這才是農民眼前最直接的壓力」。

92歲張姓農民種植3公頃花生，得知農業部要輔導農民轉作，他說，不可能啦。圖／張姓農民提供