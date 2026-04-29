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美國花生零關稅來襲震撼彈 落花生產業聯盟總召：重創農民及加工業
美國花生將以「零關稅、零障礙」進口台灣，引爆國內花生農及加工業強烈反彈。全台花生最大產地雲林縣長張麗善與農業部長陳駿季隔空交鋒，爭議升溫。產業第一線哀鴻遍野，全國落花生產業聯盟總召、嘉義縣余順豐花生觀光工廠負責人余仁聖說，消息公布，花生農與加工業措手不及「晴天霹靂」，事前無徵兆，讓產業陷入高度不安。
經營逾一甲子老字號的第二代業者、余仁聖坦言，這是他接手以來「最大的一次衝擊」，超越歷次天災及台灣加入WTO時。他說，目前花生農與加工業者「頭殼抱著燒」，焦慮情緒蔓延整個產業鏈。關鍵問題在價格競爭力。余仁聖指出，國產花生每台斤約80元，但美國花生僅30至40元，價差1倍。在如此懸殊成本結構下，貿易商勢必大量進口，直接壓縮國產花生與加工品的市場空間，連帶衝擊整體產業生態。
他強調，台灣花生產業鏈涵蓋農民、加工、通路等數萬人生計，一旦市場被低價進口品侵蝕，後果不容小覷。尤其農民若要轉型，不僅耗時費力，也缺乏立即可行的替代方案，恐陷入進退兩難。面對危機，余仁聖呼籲有公權力的政府，儘速邀請花生農及加工業者，坐下來溝通對話，提出短、中、長期因應策略，「把危機變為轉機」，共創花生農、加工業及政府三贏。他認為，政策不能只考量貿易開放，更應兼顧產業永續與農民生計。
此外，余仁聖提醒，台灣加入WTO時，對花生進口設有配額機制，目前國產花生約3分之2，進口約3分之1。美國花生全面零關稅開放，更應強化產地標示制度，確保消費者能清楚辨識國產與進口來源，維護國產花生的品質與信任。
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