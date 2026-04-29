美國花生零關稅 綠挺胡忠一「內行人講良心話」

根據台美對等貿易協定（ART），美國花生將零關稅進口，雲林縣長張麗善表示形同「滅農」，並質疑農業部次長胡忠一提轉型是內行人說外行話。民進黨立法院黨團今天指出，胡忠一是內行人講良心話，對農民造成的衝擊，政府必須要未雨綢繆因應，加大對農業支持。

台美對等貿易協定（ART）承諾美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施（SSG）進口，張麗善昨天以「噩耗」形容並表示，雲林縣是全台最大花生產地，農民衝擊將最大，胡忠一是內行人說外行話，不要輕易說轉作。

民進黨團幹事長莊瑞雄上午在黨團輿情回應記者會表示，台美對等貿易協定（ART）的簽訂，整體來說對國家是正面的，但不代表不會衝擊到個別產業，必須承認會對農民造成衝擊，政府必須要未雨綢繆去因應，如何加大對農業，尤其是花生農的支持，這個非常重要。

莊瑞雄說明，衝擊一定是難免的，胡忠一不是內行人講外行話，是內行人在講良心話，這些話聽在農民的耳朵一定是不舒服。整體國家拿到好處，可是確實衝擊到花生農，這也是為什麼行政院要設置新台幣300億元的農安基金。

莊瑞雄表示，地方父母官當然會憂心，張麗善講的也不是沒有道理。所以必須要中央跟地方大家一起來，不用過多政治上的口水。

莊瑞雄解釋，台灣做為一個淺碟型的市場，就是這麼大，加工業者要找原始材料，當然希望拿到更便宜的，美國去殼花生大量進來，對加工業者而言當然喜歡，價格變低成本也會降低。5月到7月花生就要採收了，除非是預期心理，不然第一波衝擊還沒有那麼大，比較擔心的是往後2年、3年對整體花生農的衝擊。

莊瑞雄提到，農民很會種，可是賣出來的價錢到整個國際市場，涉及運輸、行銷，這都不是農民的強項，反而是政府可以好好發揮，加大力道對農民的支持，期待農業部可以做出好的成績。

黨團副幹事長陳培瑜強調，政治口水不要那麼多，有聽到地方縣市長的擔心，執政黨團會更加用力協助農民。大家也別忘了，目前的談判成果，有261項農產品對等關稅降到0%，這些都是政府執政團隊努力的結果。但對於不在這些項目的農產品，民進黨團會用力監督行政院，把配套、預算、政策做到位。