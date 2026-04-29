【重磅快評】張麗善不幸言中 陳駿季滿腦只剩政治

美國花生將挾零關稅及豁免特別防衛措施叩關，花生產地雲林縣首當其衝，縣長張麗善批「滅農政策」，犧牲農民權益；農業部長陳駿季反擊，表示不認同唱衰台灣的話，還以2019年花生之亂為例指為政治操作。然而，7年前進口花生猶有關稅屏障，這次是零關稅，相差何止天壤，陳駿季如此類比，真是內行人說外行話。

2019年的花生之亂，國人農記憶猶新，當時有社群媒體流傳「政府將大量進口花生」訊息，隨後縣議會出現一紙「花生進口決標單」，稱政府要在2020進口大量花生，引發市場恐慌與價格崩跌，產地價從每公斤78元一度跌至43元。

當時政府斥為假訊息並啟動保價收購、媒合貯藏與加工，農委會則澄清該份決標單是2020年度常態性的進口關稅配額權利金開標結果，並非「現在就要進口」。政府雖最終透過收購平抑行情，但已導致許多農民低價拋售造成損失。

陳駿季今天以2019年的花生之亂來類比這次美國花生零關稅進口，並對張麗善冠以「政治操作」之名，不僅偏離事實且其心可議。

首先，當時網路流傳的花生進口決標單並非偽造，確為2020年度常態性進口關稅配額權利金開標結果，何來假訊息？其次，事件爆發是2019年底，時序馬上進入2020年，農委會爭執不是「現在就要進口」，又有何意義？

2019年的花生之亂造成花生農損失，但當時本土花生農猶有關稅及進口權利金保護；這次的美國花生是零關稅進口，每公斤僅47元，本土花生農不擔心才怪，恐怕連美國花生的競爭對手國都要皮皮剉，張麗善批「滅農」，並非誇張之詞。

陳駿季昨天高談農業部要用「價值的戰爭」取代「價格的戰爭」，今天更指縣市長唱衰台灣，農業議題不該政治操作，還兼論2019年雲林的花生之亂，認為接近選舉容易有這類操作，相信農民不是那麼容易煽動。坦白說，還真是看不出陳駿季的專業在那裡。

陳駿季應該沒有認真看張麗善說什麼，張批滅農有其邏輯，她認為消費者不易區分進口花生與國產花生，加上無產地證明，對本地農民保障形同虛設，因為消費者多半只看價格和外觀；至於農業部所提轉作配套，認為全數轉種單一作物會導致產銷失衡，政府應以全面策略保護農民。

張麗善不幸言中，今天立法院審預算，藍委張嘉郡就點出問題，食品加工廠進口美國花生製成花生醬，原產地卻標示台灣，難道不是洗產地？陳駿季稱這是實質轉型，花生醬的原產地標示台灣符合規定。這種話要如何讓本地花生農安心？難道就是陳駿季口中的 「價值的戰爭」？

某種程度來看，張麗善倒比較像農業部長，陳駿季談「價值的戰爭」取代「價格的戰爭」，評論縣市長政治操作，實在不須農業專業背景，反而有看顏色說話之嫌。

昨天立法院民進黨黨團幹事長莊瑞雄提建言，指本土花生農很會種花生，但賣花生不是強項，當關稅變零時，一定會對花生農造成很大衝擊，要求農業部必須加大支持，綠委劉建國也關心集團契作、濕莢交易，陳駿季怎不說綠委也是政治操作呢？今天被張麗善批「滿腦子都是政治」，還真不冤枉。