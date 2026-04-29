美國花生壓境配套呢？張嘉郡：運儲恐生黃麴毒素 難道也要逐顆檢驗？

美國花生未來可能零關稅進口，國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡今表示，雲林花生產量占全台近九成，若政府未提出具體配套，美國低價花生大舉進口，將直接衝擊雲林花生農生計，甚至可能造成「滅農」後果。她要求農業部為台灣農民把關，不能任由零關稅農產品進口，犧牲農民生存權。

雲林縣長張麗善直言美國花生零關稅是「滅農」，農業部長陳駿季今在立法院受訪時稱不認同唱衰台灣的話。

張嘉郡嚴正回應，政府不應把責任推給發現問題的人，發現問題、解決問題，本來就是政府責任；照顧農民，更是農業部責任。民意代表與地方首長看到問題就要講出來，為民喉舌、為民發聲，農業部卻把責任丟給發現問題的人，實在匪夷所思。

對於農業部稱將協助產業轉型，張嘉郡指出，陳駿季雖提到將協助花生農轉型，並提供烘乾等補助，但這些都不是農民眼前最迫切的答案。面對美國花生價格僅約台灣花生三分之一的現實，政府若只談轉型、補助設備，卻不處理價格落差，根本無法真正保障農民。「目前轉作補助每公頃僅3萬5千元，台灣的轉作金額必須提高三倍，才有辦法跟美國花生競爭。」

張嘉郡要求，農業部必須儘速清楚說明三件事。第一，轉作補助是否提高；第二，究竟要提高兩倍或三倍；第三，如何讓補助真正落到受衝擊農民身上。

她強調，政府不能只用「協助轉型」四個字帶過，更不能等到農民受害後才補破網。若美國花生零關稅進口已成政策方向，農業部就應立即提出具體、可執行、足以補足價差的配套方案。

張嘉郡指出，從萊克多巴胺、龍葵鹼，到未來美國花生大舉進口，政府一再放寬進口農產品，卻沒有把農民與人民健康放在第一位。政府在一次又一次對外談判與政策讓步中，讓台灣農民承擔代價，讓人民健康承受風險，「用台灣人民的健康犧牲，到底換來了什麼？」

張嘉郡提醒，花生不同於一般進口產品，若在運輸、儲存過程中管理不當，可能衍生黃麴毒素風險，政府必須從源頭到邊境嚴格把關。她批評，衛福部、農業部先前在馬鈴薯龍葵鹼議題上，不斷對外宣稱食用沒有問題，可能誤導民眾以為發芽馬鈴薯也能安心食用，「如果民眾吃了中毒，到底誰負責？」政府所謂逐顆檢驗根本不切實際，「難道以後進口花生也要逐顆檢驗嗎？這也做不到。」

張嘉郡主張，除提高轉作補助外，政府必須落實產地標示，防止美國花生進入台灣後「洗產地」，混充台灣花生，損害消費者知情權與本土農民權益。她指出，農業部不能用「實質轉型」等說法玩文字遊戲，更不能用模糊說法掩蓋農民實際承受的衝擊。