「花生零關稅滅農說」被批選舉炒作 張麗善轟陳駿季：滿腦子都政治

美國花生將以零關稅、零障礙進口，雲林縣為全台最大花生產地，縣長張麗善昨批此舉形同「滅農」。農業部長陳駿季今說不認同部分農業縣市的首長唱衰台灣、認為是選舉前的炒作。張麗善對此回應，為農民發聲有什麼錯，「難道是美國配合台灣現在的選舉嗎？」並反酸陳駿季是農業最高主管機關，影響力遠勝地方首長，更應在關鍵時刻替全台農民爭取權益。

張麗善昨對美國花生零關稅進口、農業部要輔導農民轉作表示，農業部是內行人說外行話，並批此舉是「滅農」。陳駿季今受訪指不認同農業縣的縣市首長唱衰台灣農業、農業議題不應該被當作被政治操作的議題，如果說想為台灣的農民著想，應該一起努力來討論，並強調農民沒那麼容易被煽動。

張麗善對此今表示，很遺憾農業部長沒有主張、捍衛農民權益，把農民當成談判桌上的籌碼，她為農民發聲有什麼錯，反批陳駿季滿腦子都是政治，把一切都導向政治，並回應陳所說的政治操作說「難道是美國配合台灣現在的選舉嗎？」

她指出，「身為中央部會的農業部的部長，我們看不到你為農民發聲，而且一再的妥協，一再的迎合，我非常的難過，也非常的遺憾」，「農業部長應該是要為我們所有的農民來發聲，這才是你的當務之急，你應該要捍衛農民權益，才不枉費你擔任農業部的部長」。

對於陳駿季唱衰台灣說法，她反酸，「農業部長跟我區區縣長，到底誰才有那個足夠的力量捍衛、影響台灣農業，大概可以馬上就可以判斷，我只是代表農民發聲，你是農業部長，你有機會為全台灣的農民發聲，沒有人要唱衰台灣，今天你才是最高的農業部長」，「如果你保護農民，我們都會非常的欽佩你也非常佩服你，因為你才是我們農業永續發展的大家長」。