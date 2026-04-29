影／美花生零關稅衝擊 莊瑞雄：政府應加大對農業支持力道

台美對等貿易協定（ART）承諾美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施（SSG）進口，遭到產區農民與地方政治人物擔憂恐大軍壓境，雲林縣長張麗善表示形同犧牲農民的「滅農」。立法院民進黨團書記長莊瑞雄和副幹事長陳培瑜今天舉行輿情回應記者會，莊瑞雄承認ART會對農民造成衝擊，政府應加大對農業的支持力道。

莊瑞雄表示，整個國家關稅的談判整體是正向的，不代表不會衝擊到個別的產業，農業這一次看起來確實就是受到衝擊，受到衝擊了以後，本來就有設定超過一定的配額，那個關稅是會提高的，現在把它給拿掉的話，那等於是美國的花生確實會大舉入關，我們也必須要承認，這個會對農民造成衝擊，政府必須要去未雨綢繆去做因應，如何去加大對於整個農業，尤其是花生農的支持，這個非常、非常的重要。

莊瑞雄說農業部次長胡忠一不是內行人講外行話，他是內行人在講良心話，台灣一個淺碟性的市場就是這麼大，如果說是加工業者的話，我要原始的材料，我當然希望要更便宜的，那你美國的花生，尤其是去殼的花生大量進來，對於加工業者當然喜歡啊，他的價格變低了，他的產業的成本又降低了，所以這個部分衝擊一定是難免。

莊瑞雄表示這些話聽在農民的耳朵裡面，一定是不舒服，就變成說你總體國家拿到好處了，可是你確實是衝擊到花生農，這也就是為什麼這次行政院要設置300億的農安基金，國內的市場受到衝擊以後，政府的因應之道，除了加大對農業、花生農的支持以外，必須要挹注更多的資源。