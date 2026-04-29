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「花生零關稅滅農說」被批選舉炒作 張麗善轟陳駿季：滿腦子都政治

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美花生零關稅張麗善憂「滅農」 陳駿季：選舉前的炒作

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立法院經濟委員會審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分，國民黨立委張嘉駿質詢美國進口花生對農民的影響。記者邱德祥／攝影
立法院經濟委員會審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分，國民黨立委張嘉駿質詢美國進口花生對農民的影響。記者邱德祥／攝影

立法院經濟委員會審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分。台美對等貿易協定（ART）承諾美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施（SSG）進口，遭到產區農民與地方政治人物擔憂恐大軍壓境，雲林縣長張麗善表示形同犧牲農民的「滅農」。農業部長陳駿季今天表示，部分農業縣市的首長唱衰台灣，自己對此並不認同，認為是選舉前的炒作。

立法院經濟委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算，陳駿季會前受訪說，有些農業縣的縣市首長用這樣的話去唱衰台灣農業，自己其實不是很認同，農業議題不應該被當作被政治操作的議題，如果說想為台灣的農民著想，應該一起努力來討論。

陳駿季表示，台灣花生之所以市占率能有75%，因為台灣花生有其特色和風味，本身就讓消費者很喜歡，後續會針對台灣花生的品牌效益努力，好在市場可以有更好的區隔，例如碳足跡、風味宣導等，2019年已經出現過花生之亂，那就是被刻意被炒作的議題，尤其是在選舉前，農業不該被政治炒作，農民也沒那麼容易被煽動。

立法院經濟委員會審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分，農委會主委陳駿季強調，近期的花生議題是被有心人刻意被炒作。記者邱德祥／攝影
立法院經濟委員會審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分，農委會主委陳駿季強調，近期的花生議題是被有心人刻意被炒作。記者邱德祥／攝影

美國 立法院 關稅

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