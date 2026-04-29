學者：美國花生進口衝擊 直接且劇烈

美國花生來勢洶洶，不少本土花生農憂心國產花生的成本，恐難抵抗零關稅的美國花生。學者指出，美國花生若完全進口零關稅，最直接的影響包含產地價格下跌、農民所得減少等，也擔憂出現替代國產花生的情形，應在產地標示、市場區隔等著手，讓消費者能清楚選擇。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，我國花生進口原有關稅配額機制，在一定配額數量之下，有配額內跟配額外的高低關稅設計，具有緩衝進口及支持花生產業的考量，如果針對美國花生進口完全零關稅，那麼進口衝擊將相當直接且劇烈。最直接的就是產地價格下跌、農民所得減少，政府必須要妥善因應，如何從產地標示、產品溯源、市場區隔，以及品種品質品牌等三品策略的非價格競爭，來協助花生農民。

台大農經系特聘教授兼生農學院副院長張宏浩表示，若消費者能夠區隔台灣與美國花生，其實就不太會影響到國產花生，但如果市場區隔不明顯，進到鮮食市場的話就會出現競爭。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳表示，除應寬列受進口損害救助基金、農安基金等來補償花生農的損失外，建議可仿照台灣鮮乳認證標章的作法，積極輔導台灣花生品牌認證，從品質提升著手，與進口花生明顯區隔，以提高花生產業的附加價值。