聽新聞
0:00 / 0:00

學者：美國花生進口衝擊 直接且劇烈

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

美國花生來勢洶洶，不少本土花生農憂心國產花生的成本，恐難抵抗零關稅的美國花生。學者指出，美國花生若完全進口零關稅，最直接的影響包含產地價格下跌、農民所得減少等，也擔憂出現替代國產花生的情形，應在產地標示、市場區隔等著手，讓消費者能清楚選擇。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，我國花生進口原有關稅配額機制，在一定配額數量之下，有配額內跟配額外的高低關稅設計，具有緩衝進口及支持花生產業的考量，如果針對美國花生進口完全零關稅，那麼進口衝擊將相當直接且劇烈。最直接的就是產地價格下跌、農民所得減少，政府必須要妥善因應，如何從產地標示、產品溯源、市場區隔，以及品種品質品牌等三品策略的非價格競爭，來協助花生農民。

台大農經系特聘教授兼生農學院副院長張宏浩表示，若消費者能夠區隔台灣與美國花生，其實就不太會影響到國產花生，但如果市場區隔不明顯，進到鮮食市場的話就會出現競爭。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳表示，除應寬列受進口損害救助基金、農安基金等來補償花生農的損失外，建議可仿照台灣鮮乳認證標章的作法，積極輔導台灣花生品牌認證，從品質提升著手，與進口花生明顯區隔，以提高花生產業的附加價值。

關稅 美國 花生

延伸閱讀

美國花生將零關稅輸台 張嘉郡：絕不能犧牲農民權益

美國花生零關稅…彰化花生農：「大家都剉咧等」 政府應祭出配套

美國花生零關稅 陳駿季：台灣產業應趁機有效轉型

零關稅開門…進口花生低抽驗率埋隱憂 發霉花生曾流入市場

相關新聞

美花生將零關稅進口 雲林憂「滅農」

根據台美對等貿易協定（ＡＲＴ），美國花生將可零關稅進口，花生農憂心可能大舉入侵。農業部長陳駿季昨天說，我國花生進口大多來自印度、巴西及阿根廷，美國花生同樣要跟這些對手競爭，國內也應該趁此機會進行產業轉

新聞眼／討好美國 政府犧牲農民也棄守食安

台美貿易協定（ＡＲＴ）今年二月簽署，如今糖衣被一層層剝開，農業衝擊的輪廓逐漸清晰，從發芽馬鈴薯竟可銷至台灣，如今美國花生獲得零關稅又豁免特別防衛措施（ＳＳＧ）的通關大權，本土花生農首當其衝，幾無招架空

學者：美國花生進口衝擊 直接且劇烈

美國花生來勢洶洶，不少本土花生農憂心國產花生的成本，恐難抵抗零關稅的美國花生。學者指出，美國花生若完全進口零關稅，最直接的影響包含產地價格下跌、農民所得減少等，也擔憂出現替代國產花生的情形，應在產地標

業界憂 未來恐成美國花生的天下

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）承諾美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施（ＳＳＧ）進口。農業部次長胡忠一預估會有約百分之卅的花生農受到影響；產業界直言，加工市場恐全面轉向進口貨源，「未來恐成美國花生的天下」

美國花生進口影響國產？劉建國：政府300億農業基金助產業升級

美國進口花生未來將低價輸台，農業部胡忠一次長表示，若單從價格比較，且在沒有產業政策引導的情況下，美國進口花生可能影響台灣約2成至3成花生農。民進黨立委劉建國今天表示，早在3月2日就已邀請農業部長陳駿季

美國花生零關稅進口衝擊 劉建國：3月已邀農業部長與雲林花生農座談

美國花生將零關稅、零障礙進口來台，民進黨立委劉建國表示，在農曆年前即要求行政院及農業部要有因應措施，現農業部已提出多項因應措施，他仍強調，不能造成花生農的權益損害。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。