業界憂 未來恐成美國花生的天下

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）承諾美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施（ＳＳＧ）進口。農業部次長胡忠一預估會有約百分之卅的花生農受到影響；產業界直言，加工市場恐全面轉向進口貨源，「未來恐成美國花生的天下」。

雲林一名花生盤商也示警，過去進口花生開櫃檢驗率不到一成，曾多次看到進口來台的花生已發霉，憂心未來情況更嚴重。呼籲中央應提高抽驗率，保障國人食安。

中華民國落花生產業協會前理事長丁明貴指出，美國去殼花生每台斤成本約卅元，國產花生須達八十一至八十五元，農民才有基本利潤，兩者價差高達二點五倍。以七、八成用於加工的花生市場而言，食品業者在成本壓力下，勢必改用價格低廉的美國花生。

花生農民憂心價格崩跌、生計難保。農民王進賢說，他種花生逾廿年，面對開放進口真不知要怎麼辦，政府若要求轉作其他作物，等於全部重來，對生計是一大考驗。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉說，農會電話接不停，許多農民驚恐詢問因應之道，目前虎尾產地脫殼花生每公斤約一百廿元，美國花生不到五十元，一旦大量進口，勢必衝擊市場，農民生計將首當其衝，中央應有配套保障農民權益。

丁明貴預估，今年五、六月採收季，花生收購價恐下跌一至二成，甚至面臨滯銷風險。農民恐陷入「價格低、賣不動」的雙重困境。

丁明貴說，進口花生開櫃檢驗率不到一成，美國花生進口到台灣船運要一個月，到台後還要抽驗，等抽驗結果出來已過了一個半月，期間保存風險高，進口商就算發現花生發霉了，一個貨櫃廿四公噸萬一被銷毀，損失超過兩百萬元，沒驗到就裝沒事是可預期的狀況。

胡忠一表示，未來台美對等貿易協定生效後，在無產業政策的引導下，可能會有百分之卅花生農受到影響，但會輔導轉作甘藷、毛豆等作物。他也指出，國產花生品種優良、風味佳、新鮮度好，市占率高達百分之七十五，是國人的第一選擇。農業部後續將協助產業形塑優質花生品牌，提升國產花生的風味與品質，以價值戰勝價格。

丁明貴指出，「現在最重要的是讓消費者看得見差異」，呼籲政府強制標示原料產地，讓消費者有選擇權，若無明確標示，將進一步壓縮國產花生的生存空間，中央應盡速提出完整配套，守住本土農業的基本競爭力。