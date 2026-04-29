美花生將零關稅進口 雲林憂「滅農」

根據台美對等貿易協定（ＡＲＴ），美國花生將可零關稅進口，花生農憂心可能大舉入侵。農業部長陳駿季昨天說，我國花生進口大多來自印度、巴西及阿根廷，美國花生同樣要跟這些對手競爭，國內也應該趁此機會進行產業轉型，農業部一定會支持農民與產業。

雲林產量近九成 縣長批簡直噩耗

雲林縣去年種植花生面積一點一萬餘公頃，產量占全台近九成。縣長張麗善說，聽到美國花生將零關稅、豁免特別防衛條款（ＳＳＧ）進口，簡直是噩耗，國家犧牲農民權益形同「滅農」，消費者如何區分進口或國產？農業部次長胡忠一曾任農糧署長，應了解農民辛勞，卻說要輔導農民轉作，內行人說外行話，根本頭痛醫頭、腳痛醫腳。

張麗善認為，政府不該將輔導農民轉作當成解方，產業理應均衡和多元，不可能把市場集中單一品項，否則可能出現產銷失衡；她再三呼籲，對美談判過程不能犧牲農民權益及農產品價格，現在整個農業生產及農產品都受到嚴重衝擊，「農民可以改行嗎？能改作什麼？不該因為零關稅進口衝擊農民生計」、「感覺台灣政府照顧的是美國農民，難道台灣農民好欺負？」雲林縣國民黨立委張嘉郡說，馬鈴薯爭議還說不清楚，現在又放寬花生進口，不知還有哪些農產品會再受影響？

立法院會昨天繼續施政總質詢，陳駿季表示，我國花生進口大多來自印度、巴西及阿根廷，美國花生進口前年僅七十五噸，至於去年也只有六十八噸，儘管美國花生進口台灣零關稅，未來也還是要跟這些對手相互競爭。

陳駿季說，農業部持續關注可能的長期影響，因此也提出濕莢收購等多項方案，「我們不希望花生農這麼辛苦地把花生曬在稻穀上，所以應該趁這個機會進行有效的產業轉型，透過產業轉型和集團栽培，農民只要負責種植，後面的加工跟冷鏈部分就是由集團栽培經營」。

媒體詢問，美國花生比較便宜，可能出現價格落差？陳駿季表示，早期市場貿易以價格為主，但從國內角度來看，農業部要用「價值的戰爭」取代「價格的戰爭」，讓台灣花生具有品牌及安全性，希望透過價值讓消費者肯定。

陳駿季：以行銷確保國內品牌優勢

陳駿季還說，農業部也將透過行銷確保國內品牌優勢，台灣人還是比較喜歡台灣花生的香氣，「我們會持續讓台灣花生，成為國內的唯一選擇」。他強調，「農業部一定是支持農民與產業」。雲林縣民進黨立委劉建國表示，早在三月二日就已邀請陳駿季與農糧署長姚士源與雲林花生合作社及花生農座談，當天取得共識，政府會全面支持花生產業，協助升級。