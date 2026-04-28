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美國花生進口影響國產？劉建國：政府300億農業基金助產業升級

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委劉建國。圖／劉建國辦公室提供
民進黨立委劉建國。圖／劉建國辦公室提供

美國進口花生未來將低價輸台，農業部胡忠一次長表示，若單從價格比較，且在沒有產業政策引導的情況下，美國進口花生可能影響台灣約2成至3成花生農。民進黨立委劉建國今天表示，早在3月2日就已邀請農業部長陳駿季與農糧署署長姚士源南下雲林，與在地花生合作社及多位花生農進行座談，當天陳駿季部長與現場花生農就相關因應措施取得共識，政府會全面支持花生產業，協助升級。

劉建國指出，為避免花生農生計受影響，農業部已具體規劃濕莢交易制度、設立自動化聯合乾燥中心，以及引導集團契作等完整產業支持措施，確保國內花生產業穩定發展。

劉建國說，在台美關稅談判完成後，賴清德總統第一時間宣布設立300億元農業基金，作為台灣農業最強後盾。因此，不會出現「沒有政策引導」的情況，花生產業已有完整配套，農業部也已提前做好準備。

劉建國表示，美國花生進口量本來就非常有限，且多為加工用去殼花生，與台灣以帶殼花生為主的消費型態不同，再加上國產花生品種優良、風味佳、新鮮度高，國產花生市占率高達75%，仍是國人選購的首選。

在產業升級方面，劉建國指出，農業部已規畫由政府投入資源，協助建構現代化乾燥場域，並補助收購業者冷藏設施與乾燥設備；同時推動機械化烘乾，確保乾燥量能穩定，讓農民不再受限於人力與曬場條件，進一步擴大栽培規模。此外，也將補助前端冷鏈設備，全力協助花生農提升品質，持續擦亮台灣國產花生的品牌。

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