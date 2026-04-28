馬鈴薯、花生相繼放寬來台 藍委痛批：台灣政府照顧的是美國農民？

台美對等貿易協定（ART）日前放寬發芽馬鈴薯進口檢驗規定惹議，今再傳美國花生零關稅、零障礙進口，國民黨立委張嘉郡表示，馬鈴薯還說不清楚，現在又放寬花生，未來還不知有哪些農產品可能再受影響，「感覺台灣政府在照顧的是美國農民，難道台灣農民好欺負？」她要求中央應審慎評估對台農業的衝擊，不要用文字遊戲欺騙大眾。

張嘉郡表示，先前美豬關稅減半，日前放寬發芽馬鈴薯進口檢驗規定，馬鈴薯的問題還說不清楚，花生也要開放進口，一波未平一波又起，不知道接下來還有哪些農產品要受到影響，「感覺台灣政府在照顧的是美國農民，難道台灣農民好欺負？」

她表示，她多次在立院要求農業部注重花生等農產品零關稅進口對台灣花生產業的衝擊，雖然美國花生主要競爭對手是阿根廷、印度，但仍不可小看後續的衝擊與影響，但農業部卻一直強調美國花生競爭對象不是國產花生，她呼籲中央不要用文字遊戲欺騙大眾，應審慎評估對台灣農業的衝擊。

針對美國花生零關稅，她也呼籲中央要努力輔導花生農民轉型，包括提高輔導轉作金，升級烘乾機等設備，更重要的是要做好產地標示，讓消費者有選擇的權利，也要替本土花生農行銷MIT的品質優良花生，絕對不能犧牲花生農的權益。