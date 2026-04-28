美國花生將零關稅輸台 張嘉郡：絕不能犧牲農民權益

美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施進口台灣，我國主要花生產地雲林縣將首當其衝。國民黨立委張嘉郡表示，行政院要努力輔導農民轉型，標明台灣生產，替本土花生農行銷MIT的品質優良花生，絕對不能犧牲花生農的權益。

台美簽署對等貿易協定（ART），將放寬美國花生零關稅進口台灣。張嘉郡表示，她在立法院多次提出，呼籲政府注重花生等農產品零關稅進口對台灣花生產業的衝擊，雖然美國花生主要競爭對手是阿根廷、印度，但仍不可小看後續的衝擊與影響。

張嘉郡表示，她再次呼籲，行政院要努力輔導農民轉型，她也會持續監督，包括提高輔導轉作金，升級烘乾機等設備，更重要的是要標明是台灣生產，替本土花生農行銷MIT的品質優良花生，絕對不能犧牲花生農的權益。