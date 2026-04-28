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美國花生零關稅…彰化花生農：「大家都剉咧等」 政府應祭出配套

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
芳苑鄉是彰化縣花生重要產地。圖／謝秋臨提供
芳苑鄉是彰化縣花生重要產地。圖／謝秋臨提供

美國花生將零關稅進口，彰化縣花生農芳苑鄉路平村長謝秋臨說，「美國花生若零關稅進來，大家都要剉咧等了」，政府若開放進口美國花生，當然會對本土花生造成衝擊，本國花生的新鮮度優於進口花生，但近年種植花生成本大幅提高，農民利潤已很少，政府應祭出收購農民花生等配套措施，才能保障本土產業。

謝秋臨說，他平常一期種水稻，二期就種花生，芳苑鄉的花生大多賣給盤商，可做零嘴炒花生，也會給油商做花生油，但近年不論肥料、採收機價格都提高，種花生的成本大幅攀升，種花生收益也大降。

謝秋臨說，去年二期他的日曬花生每分地約採4、5百台斤，批發價每台斤賣40元，一分地賣不到2萬元，扣掉1萬多元成本，種了半年1分地也只賺7千多元。

「美國花生若零關稅進來，大家都要剉咧等了。」謝秋臨說，種花生收益已少，再加上進口花生低價衝擊，農民「會凍袂條 」，但國產花生新鮮度和品質都高，不該被犧牲，進口花生若不新鮮是會有黃麴毒素，食安問題會有疑慮，政府得加強把關。

謝秋臨說，為免進口花生對花生農造成衝擊，政府應研擬保障價格收購本土花生，可委由農會執行，才不會讓農民切心。

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