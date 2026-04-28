美國花生零關稅、零障礙進口 消費者進口、國產難分 他示警：恐全面失守

美國花生即將以「零關稅、零障礙」之姿進入台灣市場，由於進口去殼花生價格不到國產一半，恐對本土產業造成重大衝擊。農業部初估，國產花生將受影響約2至3成。產業界更直言，加工市場恐全面轉向進口貨源，「未來恐成美國花生的天下」。

中華民國落花生產業協會前理事長丁明貴指出，美國去殼花生每台斤成本約30元，但國產花生須達81至85元，農民才有基本利潤，兩者價差高達2.5倍。以7、8成用於加工的花生市場而言，食品業者在成本壓力下，勢必改用價格低廉的美國花生。

丁明貴直言，一旦進口全面開放，市場結構將快速翻轉，本土花生競爭力恐被全面壓縮，他預估，今年5、6月採收季，花生收購價恐下跌1至2成，甚至面臨滯銷風險。農民恐陷入「價格低、賣不動」的雙重困境。

對於農業部提出輔導轉作的方向，他表示，花生與水稻本就是輪作體系，若其他作物更具利潤，農民早已轉型。「不是不想改，是沒有更好的選擇」，在零關稅開放下，衝擊勢必擴大。

此外，現行食安法規僅規範散裝花生需標示產地，對於完整包裝與加工食品，並未強制標示原料來源。丁明貴指出，在政策已定、無法阻擋美國花生進口的情況下，「現在最重要的是讓消費者看得見差異」。

他呼籲政府應強制標示原料產地，清楚區分美國與國產花生，讓消費者有選擇權。「他相信消費者愛用國貨，但問題是消費者不知道國貨在哪裡、怎麼區分」，若無明確標示，將進一步壓縮國產花生的生存空間，中央應儘速提出完整配套，守住本土農業的基本競爭力與農民生計。

美國花生即將以「零關稅、零障礙」之姿進入台灣市場，由於進口去殼花生價格不到國產一半，恐對本土產業造成重大衝擊，且現行法規花生加工品免標示原物料產地，消費者難以區分，圖為雲林虎尾鎮農會國產花生醬。記者陳雅玲／攝影