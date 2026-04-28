聽新聞
0:00 / 0:00

美國花生零關稅、零障礙進口 消費者進口、國產難分 他示警：恐全面失守

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
美國花生即將以「零關稅、零障礙」之姿進入台灣市場，由於進口去殼花生價格不到國產一半，恐對本土產業造成重大衝擊。記者陳雅玲／攝影
美國花生即將以「零關稅、零障礙」之姿進入台灣市場，由於進口去殼花生價格不到國產一半，恐對本土產業造成重大衝擊。記者陳雅玲／攝影

美國花生即將以「零關稅、零障礙」之姿進入台灣市場，由於進口去殼花生價格不到國產一半，恐對本土產業造成重大衝擊。農業部初估，國產花生將受影響約2至3成。產業界更直言，加工市場恐全面轉向進口貨源，「未來恐成美國花生的天下」。

中華民國落花生產業協會前理事長丁明貴指出，美國去殼花生每台斤成本約30元，但國產花生須達81至85元，農民才有基本利潤，兩者價差高達2.5倍。以7、8成用於加工的花生市場而言，食品業者在成本壓力下，勢必改用價格低廉的美國花生。

丁明貴直言，一旦進口全面開放，市場結構將快速翻轉，本土花生競爭力恐被全面壓縮，他預估，今年5、6月採收季，花生收購價恐下跌1至2成，甚至面臨滯銷風險。農民恐陷入「價格低、賣不動」的雙重困境。

對於農業部提出輔導轉作的方向，他表示，花生與水稻本就是輪作體系，若其他作物更具利潤，農民早已轉型。「不是不想改，是沒有更好的選擇」，在零關稅開放下，衝擊勢必擴大。

此外，現行食安法規僅規範散裝花生需標示產地，對於完整包裝與加工食品，並未強制標示原料來源。丁明貴指出，在政策已定、無法阻擋美國花生進口的情況下，「現在最重要的是讓消費者看得見差異」。

他呼籲政府應強制標示原料產地，清楚區分美國與國產花生，讓消費者有選擇權。「他相信消費者愛用國貨，但問題是消費者不知道國貨在哪裡、怎麼區分」，若無明確標示，將進一步壓縮國產花生的生存空間，中央應儘速提出完整配套，守住本土農業的基本競爭力與農民生計。

美國花生即將以「零關稅、零障礙」之姿進入台灣市場，由於進口去殼花生價格不到國產一半，恐對本土產業造成重大衝擊，且現行法規花生加工品免標示原物料產地，消費者難以區分，圖為雲林虎尾鎮農會國產花生醬。記者陳雅玲／攝影
美國花生即將以「零關稅、零障礙」之姿進入台灣市場，由於進口去殼花生價格不到國產一半，恐對本土產業造成重大衝擊，且現行法規花生加工品免標示原物料產地，消費者難以區分，圖為雲林虎尾鎮農會國產花生醬。記者陳雅玲／攝影

美國花生即將以「零關稅、零障礙」之姿進入台灣市場，由於進口去殼花生價格不到國產一半，恐對本土產業造成重大衝擊。記者陳雅玲／攝影
美國花生即將以「零關稅、零障礙」之姿進入台灣市場，由於進口去殼花生價格不到國產一半，恐對本土產業造成重大衝擊。記者陳雅玲／攝影

關稅 美國 農業部 花生

延伸閱讀

美國花生零關稅恐大舉入侵…農業部：國產花生仍是國人第一選擇

美花生零關稅叩關 福源花生醬：台灣花生飽滿、特別香

相關新聞

美花生將零關稅進口 雲林憂「滅農」

根據台美對等貿易協定（ＡＲＴ），美國花生將可零關稅進口，花生農憂心可能大舉入侵。農業部長陳駿季昨天說，我國花生進口大多來自印度、巴西及阿根廷，美國花生同樣要跟這些對手競爭，國內也應該趁此機會進行產業轉

新聞眼／討好美國 政府犧牲農民也棄守食安

台美貿易協定（ＡＲＴ）今年二月簽署，如今糖衣被一層層剝開，農業衝擊的輪廓逐漸清晰，從發芽馬鈴薯竟可銷至台灣，如今美國花生獲得零關稅又豁免特別防衛措施（ＳＳＧ）的通關大權，本土花生農首當其衝，幾無招架空

學者：美國花生進口衝擊 直接且劇烈

美國花生來勢洶洶，不少本土花生農憂心國產花生的成本，恐難抵抗零關稅的美國花生。學者指出，美國花生若完全進口零關稅，最直接的影響包含產地價格下跌、農民所得減少等，也擔憂出現替代國產花生的情形，應在產地標

業界憂 未來恐成美國花生的天下

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）承諾美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施（ＳＳＧ）進口。農業部次長胡忠一預估會有約百分之卅的花生農受到影響；產業界直言，加工市場恐全面轉向進口貨源，「未來恐成美國花生的天下」

美國花生進口影響國產？劉建國：政府300億農業基金助產業升級

美國進口花生未來將低價輸台，農業部胡忠一次長表示，若單從價格比較，且在沒有產業政策引導的情況下，美國進口花生可能影響台灣約2成至3成花生農。民進黨立委劉建國今天表示，早在3月2日就已邀請農業部長陳駿季

美國花生零關稅進口衝擊 劉建國：3月已邀農業部長與雲林花生農座談

美國花生將零關稅、零障礙進口來台，民進黨立委劉建國表示，在農曆年前即要求行政院及農業部要有因應措施，現農業部已提出多項因應措施，他仍強調，不能造成花生農的權益損害。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。