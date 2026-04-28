美國花生零關稅叩關 張麗善：噩耗、形同滅農

美國花生將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，全國9成花生皆來自雲林，縣長張麗善今表示，這個消息是「噩耗」，痛斥農業部次長胡忠一說要輔導農民轉作是內行人說外行話，犧牲農民，形同「滅農」，更何況民眾要如何區別進口及國產花生，這樣怎麼保障農民？

雲林縣去年種植1.1萬多公頃花生，種植面積和產量皆居全台之冠，張麗善今得知美國花生將以零關稅叩關，她表示，今天聽到這個噩耗，美國花生不只是零關稅，甚至整個防衛障礙通通都沒有了，對於雲林縣的花生農非常不公平，尤其雲林縣種植花生占全台九成，意思是影響最大就是雲林縣的花生農。

胡忠一受訪表示，要輔導農民轉作，創造額外競爭力，張麗善表示，胡曾任農糧署長，應非常了解農業生產過程和農民的辛勞，卻內行人說外行話，根本是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

她表示，在美國高關稅的談判當中，我們一直再三呼籲，不能犧牲農民的權益，也不能犧牲農產品的價格，現在整個農業的生產環境，以及整個農產品的收入都受到很嚴重的這個衝擊，整個國家犧牲了農民的權益，形同滅農。

她強調，零關稅進口等於叫農民不要繼續種植下去。農民可以改行嗎？農民可以改做什麼？應該都要從長計議，不應該因為零關稅的進口，衝擊到農民的生計，這個影響非常大。

張麗善認為，政府不該將輔導農民轉作當成解方，產業理應均衡和多元，不可能把市場集中單一品項中，否則屆時可能出現產銷失衡，再者，進口、國產花生民眾如何區分，中央應該要有完整的配套措施，以保障花生農。