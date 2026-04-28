美花生零關稅叩關 福源花生醬：台灣花生飽滿、特別香

美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，農業部次長胡忠一今表示，可能會有2到3成花生農將受到價格影響，但會輔導轉作甘藷、毛豆等作物，創造額外的競爭力。對此，新竹知名「福源花生醬」老闆曾俊強受訪指出，台灣的水分足夠、飽滿，種出來的花生特別香，跟國外花生差很多，因此還是堅持用台灣花生。

曾俊強表示，台灣的水分足夠、飽滿，四面八方都是海，種出來的花生特別香。跟外國相較，外國花生比如大陸的花生就只是大顆而已，香味跟台灣花生差很多，這都是他去用過、去試過得出的結論，台灣花生真的比較香，但也會比外國花生貴一些，他依然愛台灣花生。

之後美國花生若進口，會考慮使用嗎？對此，曾俊強表示，還是不會，他的同行有些人是用進口花生，因為要省成本，但他的花生醬品牌是做信用的，而且經過上次黃麴毒素超標事件，現在他的花生每一鍋都會用快篩檢驗過，進行層層把關，因為花生很容易發霉。

台灣花生跟外國花生的成本會差多少？曾俊強說，美國他不清楚，但大陸與台灣的花生一斤會差十多元，如果批發量大就會差很多，若一周要一萬斤花生，成本就差了好幾十萬元。