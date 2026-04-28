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美國花生零關稅 陳駿季：台灣產業應趁機有效轉型

中央社／ 台北28日電

根據台美對等貿易協定（ART），美國花生將零關稅進口。農業部長陳駿季今天表示，雖然台美談判的內容尚未實施，台灣應趁此機會讓產業有效轉型，用價值戰爭取代價格戰爭，透過價值獲得消費者肯定。

行政院長卓榮泰今天率相關部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，陳駿季會前受訪，作上述表示。

陳駿季指出，農業部已做過分析，113年美國花生進口75噸，114年68噸，台灣進口花生主要來源是印度、阿根廷跟巴西，美國雖然零關稅進來，是要跟印度、阿根廷、巴西做競爭。

陳駿季表示，農業部會持續關注可能的長期影響，也提出多項方案，包括用濕莢收購，不要讓台灣的花生農辛苦去曬花生，台灣應該趁這個機會做有效的產業轉型，透過產業轉型、集團栽培，讓農民只負責種植，後續的加工跟冷鏈由集團栽培來經營，透過品牌行銷確保國內品牌優勢；台灣人比較喜歡台灣花生的香氣，後續會持續讓台灣花生成為國內唯一選擇。

對於美國花生價格可能衝擊國產花生市場，陳駿季說，早期的市場，貿易都是以價格為主，相對的，從國內角度來看，希望用價值戰爭取代價格戰爭，讓台灣花生有其品牌、安全性，透過價值讓國內消費者肯定。

媒體追問，是否會有花生農故意囤貨，陳駿季表示，花生並不容易在生產端囤貨，農業部會持續跟國內花生農座談，盼用集團栽培契作方式，用濕莢收購省掉農民自己烘花生殼的辛苦。農業部會建立區域烘乾設備跟中心協助農民。

立法院 美國 行政院長

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