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陽光行動／桃園隨袋徵收試辦見效 環保局：加強溝通化解民眾誤會

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園實施垃圾費隨袋徵收，首波鎖定對象為機關學校和傳統市場。環保局表示，將強化與民眾溝通宣導，並逐步擴大推動範圍。本報資料照片
桃園實施垃圾費隨袋徵收，首波鎖定對象為機關學校和傳統市場。環保局表示，將強化與民眾溝通宣導，並逐步擴大推動範圍。本報資料照片

聯合報陽光行動今揭露「垃圾費隨袋徵收」政策目前止步雙北，其他主要縣市多停留在小規模試辦，整體垃圾處理壓力仍大。桃園環保局回應，桃園自今年1月1日於政府機關、學校及市場試辦隨袋徵收，4個月以來試辦單位每日垃圾量由131公噸降至96公噸，減量幅度逾25％，未來將強化與民眾溝通宣導，降低民眾因誤解產生的反彈，並逐步擴大推動範圍。

環保局表示，桃園每人每日垃圾產生量明顯高於雙北水準，主要差異在於垃圾清除處理費收取機制不同，桃園目前採隨水費徵收方式，與實際垃圾產生量未直接連動，未來將導入隨袋徵收制度，落實「使用者付費」原則，建立有效的源頭減量機制。

環保局指出，桃園是人口持續正成長的都市，必須提前規畫環境承載能力與廢棄物管理制度，面對人口成長帶來的環境壓力，期望從源頭減量著手，提升城市治理韌性，若每人每日垃圾產生量持續偏高且缺乏積極管理，將使廢棄物問題持續累積，形成潛在風險。

環保局表示，為提升資源回收率並推動垃圾減量，自去年12月1日起率先於政府機關、學校及市場推動隨袋徵收，今年1月1日正式上路，推行4個月以來已顯現具體成果。市場端垃圾組成出現明顯改善，過去市場垃圾中可回收物比例約53.77％，現已下降至約42％，顯示原本混入一般垃圾的可回收資源，已有效分流至回收體系，垃圾中不可回收物占比提升，整體垃圾量亦顯著下降。

學校方面回收成效同樣提升，過去校園垃圾中可回收物比例約18％至20％，目前已降至約10％，反映資源分類更加落實，應回收物質大幅減少混入一般垃圾的情形。

環保局表示，從整體數據觀察，試辦單位每日垃圾產生量由原先約131公噸，降至目前約96公噸，減量幅度超過25％，推行期間累計減量達4058公噸；同期間全市整體垃圾量亦減少約4128公噸，與實施對象減量數據相近，顯示減量效果確實，並非垃圾移轉所致。

環保局表示，試辦成果顯示，隨袋徵收政策配合相關宣導推行，能有效降低資源回收物及廚餘混入一般垃圾的情形，不僅可提升回收率，亦能顯著降低整體垃圾產生量；根據台北市與新北市推動經驗，隨袋徵收不僅能有效降低垃圾量，民眾實際負擔費用也多較以往降低，環保局將持續強化與民眾溝通宣導，降低民眾因誤解而產生的反彈，逐步擴大隨袋徵收推動範圍。

廢棄物 環保局 桃園

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