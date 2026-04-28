垃圾費隨袋徵收如何推得動？環團、學者籲：務實漸進、提供誘因

本報今天推出「垃圾費隨袋徵收」陽光行動專題，檢視該政策目前止步雙北，其他主要縣市多停留在小規模試辦，整體垃圾處理壓力仍大。環團、學者都認為政策需要長期溝通，建議務實訂定明確時程推進，並提供補助等誘因，才能有效推展隨袋徵收。

主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜說，各縣市推動垃圾費隨袋徵收時，地方政府普遍害怕民眾反彈，需要一段陣痛期；民眾不願配合的原因，最直接的就是「錢」的問題，大家擔心是否要額外花錢購買專用垃圾袋。其次是生活習慣的改變，若原本沒有分類習慣，突然被要求落實垃圾分類，民眾會感到不適應。

桃園市今年起從學校、市場等非家戶場所先行推動，未來再評估是否擴大至全市的做法，吳碧霜認為這是務實的策略。她指出，過去台北市推動時也是如此，從內湖選定幾個里、300戶開始試辦，在過程中觀察民眾不願配合的原因，再將回饋納入政策改進，從小規模試點到台北市全面強制分類，前後走了約6年時間。

不過她也提醒，「務實漸進的同時必須訂出明確的時程規畫，讓民眾感受到這不是暫時性措施，而是一場真正的變革」。過程中應呈現成效數據、修正配套，甚至公布全市推動的時程表，避免外界認為只是「做示範」而缺乏推動決心。

吳碧霜表示，相較於隨水費徵收等方式，專用垃圾袋更能讓民眾直接感受到「製造垃圾就要付費」的使用者付費精神，政府不僅要教育宣導，更要讓垃圾分類議題融入日常生活，讓民眾理解行為改變能減少家庭、社會與國家成本，而非事不關己。

在中央政府的角色上，吳碧霜指出，現行廢清法已轉型為資源循環促進法，代表社會對垃圾的認知已從「廢棄物」轉向「被錯置的資源」，建議中央提供財政誘因，例如循環經濟資金補助，或在焚化爐營運調配上給予支持，逐步提升焚化爐使用效能。

元智大學社會暨政策科學系助理教授陳亮宇也分析，垃圾費隨袋徵收只有在雙北成功推行，其他縣市推不太動的原因，可以從行政和社會兩大層面加以解釋。

就行政層面而言，隨袋徵收並非只有賣專用垃圾袋而已，還需要事前持續宣導，以及稽查系統查未使用專用垃圾袋的垃圾；其次，隨袋徵收必須跟資源回收雙管齊下，才能達到減低垃圾量的目的。然而，地方政府是否有足夠的清潔隊人力宣導、執行和稽查資源回收，會是一大問題。

就社會層面而言，只要任何改變民眾行為的政策，都需要長期的政策溝通和明顯的誘因，如果沒有顯而易見的誘因，民眾都會覺得依循既有政策和制度就好了，不會想做出改變。光是告訴民眾「假如你不做資源回收和垃圾減量，你就得花更多錢買垃圾袋」，可能仍不足以推動民眾改變行為。

陳亮宇認為，垃圾費隨袋徵收立意良善，但若沒有持續向民眾宣導它的好處是造福人類和資源環境，或提供補助或相關誘因，民眾未必會埋單。因此能否持續政策溝通、宣導垃圾隨袋徵收的好處，改變民眾觀念是關鍵。行政層面部分，也需要建立資源回收的配套措施體系，並補強宣導和稽查人力，否則政策推行仍會面臨很大挑戰。