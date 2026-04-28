快訊

半導體風雲／要跟台積赴美？聽供應鏈最坦率的真心話

北市商旅竄火51人倉皇逃生 竟是6旬翁「房內抽煙」釀禍...犯後逃逸被逮

川普不滿意伊朗提先開荷莫茲 紐時爆料白宮分歧恐再鎖海峽2個月

聽新聞
0:00 / 0:00

垃圾費隨袋徵收如何推得動？環團、學者籲：務實漸進、提供誘因

聯合報／ 記者朱冠諭鄭國樑／桃園即時報導
垃圾費隨袋徵收是一種「汙染者付費」的環保政策，透過購買環保局專用垃圾袋來計算垃圾費。垃圾袋越大、垃圾量越多，費用就越高，能有效促進垃圾減量與資源回收。記者黃仲裕／攝影
垃圾費隨袋徵收是一種「汙染者付費」的環保政策，透過購買環保局專用垃圾袋來計算垃圾費。垃圾袋越大、垃圾量越多，費用就越高，能有效促進垃圾減量與資源回收。記者黃仲裕／攝影

本報今天推出「垃圾費隨袋徵收」陽光行動專題，檢視該政策目前止步雙北，其他主要縣市多停留在小規模試辦，整體垃圾處理壓力仍大。環團、學者都認為政策需要長期溝通，建議務實訂定明確時程推進，並提供補助等誘因，才能有效推展隨袋徵收。

主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜說，各縣市推動垃圾費隨袋徵收時，地方政府普遍害怕民眾反彈，需要一段陣痛期；民眾不願配合的原因，最直接的就是「錢」的問題，大家擔心是否要額外花錢購買專用垃圾袋。其次是生活習慣的改變，若原本沒有分類習慣，突然被要求落實垃圾分類，民眾會感到不適應。

桃園市今年起從學校、市場等非家戶場所先行推動，未來再評估是否擴大至全市的做法，吳碧霜認為這是務實的策略。她指出，過去台北市推動時也是如此，從內湖選定幾個里、300戶開始試辦，在過程中觀察民眾不願配合的原因，再將回饋納入政策改進，從小規模試點到台北市全面強制分類，前後走了約6年時間。

不過她也提醒，「務實漸進的同時必須訂出明確的時程規畫，讓民眾感受到這不是暫時性措施，而是一場真正的變革」。過程中應呈現成效數據、修正配套，甚至公布全市推動的時程表，避免外界認為只是「做示範」而缺乏推動決心。

吳碧霜表示，相較於隨水費徵收等方式，專用垃圾袋更能讓民眾直接感受到「製造垃圾就要付費」的使用者付費精神，政府不僅要教育宣導，更要讓垃圾分類議題融入日常生活，讓民眾理解行為改變能減少家庭、社會與國家成本，而非事不關己。

在中央政府的角色上，吳碧霜指出，現行廢清法已轉型為資源循環促進法，代表社會對垃圾的認知已從「廢棄物」轉向「被錯置的資源」，建議中央提供財政誘因，例如循環經濟資金補助，或在焚化爐營運調配上給予支持，逐步提升焚化爐使用效能。

元智大學社會暨政策科學系助理教授陳亮宇也分析，垃圾費隨袋徵收只有在雙北成功推行，其他縣市推不太動的原因，可以從行政和社會兩大層面加以解釋。

就行政層面而言，隨袋徵收並非只有賣專用垃圾袋而已，還需要事前持續宣導，以及稽查系統查未使用專用垃圾袋的垃圾；其次，隨袋徵收必須跟資源回收雙管齊下，才能達到減低垃圾量的目的。然而，地方政府是否有足夠的清潔隊人力宣導、執行和稽查資源回收，會是一大問題。

就社會層面而言，只要任何改變民眾行為的政策，都需要長期的政策溝通和明顯的誘因，如果沒有顯而易見的誘因，民眾都會覺得依循既有政策和制度就好了，不會想做出改變。光是告訴民眾「假如你不做資源回收和垃圾減量，你就得花更多錢買垃圾袋」，可能仍不足以推動民眾改變行為。

陳亮宇認為，垃圾費隨袋徵收立意良善，但若沒有持續向民眾宣導它的好處是造福人類和資源環境，或提供補助或相關誘因，民眾未必會埋單。因此能否持續政策溝通、宣導垃圾隨袋徵收的好處，改變民眾觀念是關鍵。行政層面部分，也需要建立資源回收的配套措施體系，並補強宣導和稽查人力，否則政策推行仍會面臨很大挑戰。

桃園市政府近年針對龜山、八德四里試辦使用專用垃圾袋，為綠色樣式；今年起針對非家戶的機關、市場與學校推出隨袋徵收政策，設計粉色的專用垃圾袋。記者張裕珍／攝影
桃園市政府近年針對龜山、八德四里試辦使用專用垃圾袋，為綠色樣式；今年起針對非家戶的機關、市場與學校推出隨袋徵收政策，設計粉色的專用垃圾袋。記者張裕珍／攝影

雙北 垃圾

延伸閱讀

雙北交通問題…專家：解決現有瓶頸 強化公共運輸

把「用AI」當績效指標員工超厭世！做對2件事團隊自己會用起來

峇里島獎勵性環保太貼心 網紅嘆國旅「割韭菜」懲罰遊客

【即時短評】塑造「能與各方溝通」形象 鄭麗文踏出關鍵一步

相關新聞

垃圾費隨袋徵收如何推得動？環團、學者籲：務實漸進、提供誘因

本報今天推出「垃圾費隨袋徵收」陽光行動專題，檢視該政策目前止步雙北，其他主要縣市多停留在小規模試辦，整體垃圾處理壓力仍大。環團、學者都認為政策需要長期溝通，建議務實訂定明確時程推進，並提供補助等誘因，才能有效推展隨袋徵收。

陽光行動／雙北之外 垃圾費隨袋徵收25年推不動

台灣家戶垃圾量十年成長一點六倍，各地垃圾堆積、處理壓力大。被視為垃圾減量解方之一的垃圾費「隨袋徵收」，早成為雙北首都圈的日常，桃園市、台中市等地曾取經試辦，堆積垃圾量最多的台南市、人均垃圾量六都最高的高雄市，僅停留在局部試辦，但「隨袋徵收」難以全面推動，加劇環境挑戰。

陽光行動／去化卡關…源頭減量難 全台堆垃圾山

全台垃圾去化卡關，環境部統計，二○二三年底全台堆出八十四萬噸一般廢棄物，分散在全國五十三處掩埋場，垃圾露天堆高如小山，不僅惡臭隨風逸散，更多次發生火災，被立委戲稱「台灣新百岳」；環境部宣示今年底前要妥善處理，統計至四月中旬，全台仍有五十一點七萬噸裸露垃圾，環境部坦言受風災與非洲豬瘟影響，處理進度不如預期。

冷眼集／怕得罪選票 無視垃圾島亂象

台灣垃圾堆出「垃圾百岳」，去化困難，儘管雙北實施垃圾費隨袋徵收多年，垃圾減量有成的模式值得師法，但地方諸侯擔憂民眾反彈掉票或顧慮財政，始終不願勇敢做對的事，追根究柢還是怕得罪選票，乾脆閉眼無視垃圾島危機。

陽光行動／環團：訂時程落實汙染者付費

垃圾費隨袋徵收制度未普及，垃圾減量效益難擴散。學者、環團認為，現行多數隨水徵收，民眾對垃圾減量及處理成本無感，應檢討並明訂全國的隨袋徵收時程，展現決心。

陽光行動／一市兩制…台中隨袋徵收 走不出石岡

熟悉的垃圾車音樂響起，桃園市八德區大明里、大仁里居民紛紛拎起裝有垃圾的綠色專用袋，朝垃圾車方向魚貫排隊。桃園八德、龜山四里已實施使用專用垃圾袋四年多，台中石岡更推行廿六年，迄今仍在石岡原地打轉，一市兩制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。