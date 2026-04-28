冷眼集／怕得罪選票 無視垃圾島亂象

台灣垃圾堆出「垃圾百岳」，去化困難，儘管雙北實施垃圾費隨袋徵收多年，垃圾減量有成的模式值得師法，但地方諸侯擔憂民眾反彈掉票或顧慮財政，始終不願勇敢做對的事，追根究柢還是怕得罪選票，乾脆閉眼無視垃圾島危機。

隨著外送與網購文化崛起，台灣連年垃圾量只增不減，前年一一七六萬公噸創新高，國內露天堆置裸露垃圾十年間也膨脹十倍，一度達八四萬公噸，從北到南多座掩埋場成垃圾山，偏僻山谷、邊坡也屢傳違法濫倒。

儘管台灣已有廿四座焚化廠，但焚化廠「高齡化」是最大困境，年度歲修期長，甚至動輒故障罷工，都影響垃圾去化。再者，近年極端天氣導致的天災頻傳，帶來可觀垃圾，去年爆發非洲豬瘟疫情，廚餘改焚化或堆置，都加劇垃圾去化挑戰。

由各地自訂的垃圾處理費制度，多數是隨水費徵收，僅雙北與極少縣市特定區域實施隨袋徵收。但無論是政府試算，還是民眾親身體驗隨袋徵收，一致認為隨袋徵收才能落實汙染者付費的公平精神，且垃圾至少減量兩成，也拉抬資源回收率。

進步政策卻長期不見天日，環團點出與政府長期補貼、讓民眾支付低廉垃圾費有關，一旦改為隨袋徵收，深怕得罪選民；因為多數民眾不清楚垃圾處理的真實成本，對支出垃圾費無感，要「花錢買垃圾袋」新制，自然可能被批判是在搶錢、找麻煩。

縣市政府擔心垃圾外溢亂象，過去雙北推行時也有陣痛期，但只要做好稽查人力部署、強化宣導等配套，就能消弭反彈與亂象。