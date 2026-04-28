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陽光行動／環團：訂時程落實汙染者付費
垃圾費隨袋徵收制度未普及，垃圾減量效益難擴散。學者、環團認為，現行多數隨水徵收，民眾對垃圾減量及處理成本無感，應檢討並明訂全國的隨袋徵收時程，展現決心。
中央大學環境保護暨安全衛生中心主任江康鈺說，雙北以外的縣市以隨水徵收為主，或委託業者代處理，民眾缺乏「丟垃圾要錢」的自覺。
主婦聯盟環保基金會執行長吳碧霜說，專用垃圾袋有「製造垃圾就要付費」的直接感受，建議政府應訂出明確的規畫時程，而不是停留在試辦，才能推動生活變革。
元智大學社會暨政策科學系助理教授陳亮宇分析，隨袋徵收在雙北以外難推動，主要是行政與社會雙重阻力，地方政府需要足夠的稽查人力與資源回收配套，社會面缺乏顯著誘因，難以改變既有習慣；過去試辦計畫中，常有投機民眾將垃圾棄置他處，持續溝通、建立完整的回收體系，才能落實推動。
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