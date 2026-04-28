陽光行動／環團：訂時程落實汙染者付費

熟悉的垃圾車音樂響起，桃園市八德區大明里、大仁里居民紛紛拎起裝有垃圾的綠色專用袋，朝垃圾車方向魚貫排隊。桃園八德、龜山四里已實施使用專用垃圾袋四年多，台中石岡更推行廿六年，迄今仍在石岡原地打轉，一市兩制。

2026-04-28 00:51