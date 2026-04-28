聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／環團：訂時程落實汙染者付費

聯合報／ 記者朱冠諭張裕珍周嘉茹鄭國樑／專題報導

垃圾費隨袋徵收制度未普及，垃圾減量效益難擴散。學者、環團認為，現行多數隨水徵收，民眾對垃圾減量及處理成本無感，應檢討並明訂全國的隨袋徵收時程，展現決心。

中央大學環境保護暨安全衛生中心主任江康鈺說，雙北以外的縣市以隨水徵收為主，或委託業者代處理，民眾缺乏「丟垃圾要錢」的自覺。

主婦聯盟環保基金會執行長吳碧霜說，專用垃圾袋有「製造垃圾就要付費」的直接感受，建議政府應訂出明確的規畫時程，而不是停留在試辦，才能推動生活變革。

元智大學社會暨政策科學系助理教授陳亮宇分析，隨袋徵收在雙北以外難推動，主要是行政與社會雙重阻力，地方政府需要足夠的稽查人力與資源回收配套，社會面缺乏顯著誘因，難以改變既有習慣；過去試辦計畫中，常有投機民眾將垃圾棄置他處，持續溝通、建立完整的回收體系，才能落實推動。

資源回收 垃圾 雙北

延伸閱讀

以實習之名補缺工？勞團曝學生工時超過10小時、無薪加班淪免費人力

監院：社福服務採購違法 糾正衛福部怠於制定指引

廚餘變多成本增 營養午餐恐「縮水」？教育部：協力因應

國土署：室內裝修既有申請規定未變 應選合格業者

相關新聞

陽光行動／只在雙北 垃圾費隨袋徵收25年推不動

台灣家戶垃圾量十年成長一點六倍，各地垃圾堆積、處理壓力大。被視為垃圾減量解方之一的垃圾費「隨袋徵收」，早成為雙北首都圈的日常，桃園市、台中市等地曾取經試辦，堆積垃圾量最多的台南市、人均垃圾量六都最高的高雄市，僅停留在局部試辦，但「隨袋徵收」難以全面推動，加劇環境挑戰。

陽光行動／去化卡關…源頭減量難 全台堆垃圾山

全台垃圾去化卡關，環境部統計，二○二三年底全台堆出八十四萬噸一般廢棄物，分散在全國五十三處掩埋場，垃圾露天堆高如小山，不僅惡臭隨風逸散，更多次發生火災，被立委戲稱「台灣新百岳」；環境部宣示今年底前要妥善處理，統計至四月中旬，全台仍有五十一點七萬噸裸露垃圾，環境部坦言受風災與非洲豬瘟影響，處理進度不如預期。

冷眼集／怕得罪選票 無視垃圾島亂象

台灣垃圾堆出「垃圾百岳」，去化困難，儘管雙北實施垃圾費隨袋徵收多年，垃圾減量有成的模式值得師法，但地方諸侯擔憂民眾反彈掉票或顧慮財政，始終不願勇敢做對的事，追根究柢還是怕得罪選票，乾脆閉眼無視垃圾島危機。

陽光行動／環團：訂時程落實汙染者付費

垃圾費隨袋徵收制度未普及，垃圾減量效益難擴散。學者、環團認為，現行多數隨水徵收，民眾對垃圾減量及處理成本無感，應檢討並明訂全國的隨袋徵收時程，展現決心。

陽光行動／一市兩制…台中隨袋徵收 走不出石岡

熟悉的垃圾車音樂響起，桃園市八德區大明里、大仁里居民紛紛拎起裝有垃圾的綠色專用袋，朝垃圾車方向魚貫排隊。桃園八德、龜山四里已實施使用專用垃圾袋四年多，台中石岡更推行廿六年，迄今仍在石岡原地打轉，一市兩制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。