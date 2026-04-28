陽光行動／一市兩制…台中隨袋徵收 走不出石岡

熟悉的垃圾車音樂響起，桃園市八德區大明里、大仁里居民紛紛拎起裝有垃圾的綠色專用袋，朝垃圾車方向魚貫排隊。桃園八德、龜山四里已實施使用專用垃圾袋四年多，台中石岡更推行廿六年，迄今仍在石岡原地打轉，一市兩制。

桃市府二○二一年十月起，在與新北毗鄰的龜山龍華里、迴龍里與八德大明里、大仁里推出綠色垃圾專用袋，與新北市的紅色專用袋區別。大明里與大仁里合計近四千戶，居民說，大明里桃鶯路與新北只隔一條馬路，桃園未推專用袋時，常有新北居民過馬路，跑來桃園倒垃圾。雖然試辦專用袋之後有改善，但因為桃園的袋子是免費發放，不夠還可登記領取，仍有新北民眾從鄰居間取得，持續越界「偷倒」。

大仁里長張國平說，里民已習慣使用垃圾專用袋，但垃圾費仍隨水徵收，他很支持改採隨袋徵收，希望政府盡快執行，新北當年試辦三個月就全面上路，桃園試辦一拖三、四年，最大問題就在於有無魄力。

龜山區龍華里長王玨觀察改用專用袋後，里內垃圾減量三分之一，是好的政策；若垃圾費能隨袋徵收更好，「買專用袋比較省，也能省水費」。

「陣痛期過了，市府要狠下心來做，不要怕！」王玨說，民眾一開始會擔心增加垃圾費，但精算後，隨袋徵收比較省錢；有單身房客每兩天用掉一個五公升專用袋，平均每月十五個約五十元，若隨水徵收，要繳約七十元。

桃園市今年首度針對學校、市場與機關等場域推動隨袋徵收。不過，有機關員工坦言，公務機關垃圾袋用公費買，員工對垃圾減量無感。環保局統計，非家戶隨袋徵收政策上路後，全市每日約少了卅三噸垃圾，比預估還要多，會視民眾反應評估擴大對象和時間點。

台中市石岡區是全市唯一實施垃圾費隨袋徵收的行政區，呂先生說，剛開始很不習慣，但多數石岡人現在都適應了；剛開始實施時，有人為省下買袋子的錢，深夜偷偷載垃圾到偏僻山區和溪畔倒掉，近年已經很少聽到了。