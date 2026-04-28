陽光行動／去化卡關…源頭減量難 全台堆垃圾山

全台垃圾去化卡關，環境部統計，二○二三年底全台堆出八十四萬噸一般廢棄物，分散在全國五十三處掩埋場，垃圾露天堆高如小山，不僅惡臭隨風逸散，更多次發生火災，被立委戲稱「台灣新百岳」；環境部宣示今年底前要妥善處理，統計至四月中旬，全台仍有五十一點七萬噸裸露垃圾，環境部坦言受風災與非洲豬瘟影響，處理進度不如預期。

竹縣桃市 明顯有改善

過去垃圾山八成集中在新竹、屏東、南投、桃園與雲林，環境部最新統計，新竹縣、桃園市有顯著改善，其餘縣市處理效率不彰。環團戲稱「垃圾百岳減量，仍有九九峰」，明知垃圾費隨袋徵收能帶動垃圾減量，為何還不全國推動？

環境部「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」統計，截至四月十九日為止，全台未焚化且仍處於「裸露堆置」的垃圾總量五十一點七萬噸，其中台南市有十點九萬噸，減少有限，南投縣有九點三萬噸、新竹縣八點八萬噸、台中市七萬噸、花蓮縣六點三萬噸。

桃園市近十年來增廿五萬人，垃圾量成長一點七倍。礙於焚化爐量能有限，楊梅、觀音與龍潭掩埋場長年堆出九點二萬噸裸露垃圾，當時是全國垃圾山前五名中唯一的直轄市，衍生臭味、蚊蟲等問題，周邊居民苦不堪言。

環境部長彭啓明去年實地勘查後，允諾今年底前達成垃圾零裸露，最新統計，楊梅掩埋場率先完成改善，龍潭與觀音兩地仍有二點七萬噸裸露垃圾待處理。

中市垃圾山2042年才能清

台中市大里垃圾掩埋場目前仍有逾七萬噸堆置垃圾，排全國第三大垃圾山，總暫置量逾卅四萬噸，推估二○四二年才能清除。環保局坦言，全市焚化廠齡均逾廿年，設備老舊，歲修及非計畫停爐檢查次數增加，處理量從二○一八年約七十八點七萬噸，降至去年七十一點七萬噸。

中市環保局表示，已推動垃圾打包、固體再生燃料（ＳＲＦ）計畫，每日處理量增一百五十噸，加速文山廠及后里廠汰舊換新工程，提高處理量能。

台南市城西掩埋場有近十一萬噸堆積垃圾，台南市環保局說，主要為生活垃圾、去年風災廢棄物，因焚化廠設備老化、故障率提高；城西焚化爐更新爐工程明年二月啟用，結合永康焚化廠整改及城西舊爐延役，預估十年完成既有垃圾去化。

高雄人均垃圾量冠六都

高雄垃圾量也居高不下，去年人均垃圾量一點六八公斤，六都第一。高雄坐擁四座焚化廠，但營運逾廿年效率變差，燕巢、田寮甚至出現非法傾倒的垃圾山。

高市環保局表示，近五年垃圾進廠量由一百卅萬噸降至一○六萬噸，降幅約一成九；南區資源回收廠ＢＯＴ案預計二○二八年底完工；去年底試辦四大連鎖超商垃圾費隨袋徵收，共三百廿五家超商參與，垃圾減量達百分之廿八，將評估推廣至一般家戶。