赴陸禁團令徒具形式 王鴻薇籲政府別因政治理由影響民眾保障

赴陸禁團令遭外界質疑徒具形式，國民黨立委王鴻薇表示，目前仍有眾多民眾赴陸旅遊，但以自由行為名義變形組團，在遇到意外時，往往缺乏保障，政府若因政治理由而漠視民眾需求，真正受影響及損失的還是民眾。

苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長和妻子、妻弟同赴中國大陸甘肅省旅遊，搭乘的電動車翻車，釀一死十二傷，觀光署稱這是由旅行社辦理「旅客親友自組團體」，此事故也讓赴陸禁團令模糊地帶的「變形團」現象再次浮上檯面。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，禁團令的存在恐僅剩政治宣示意義而已，呼籲政府不如將台灣團實質納管，讓旅遊更有保障。

王鴻薇分析，兩岸關係緊張，政府目前仍然禁止團客到中國大陸旅遊，但根據去年數字可以發現，仍然有超過320萬人次的民眾前往中國大陸旅遊，這些以自由行為名義的旅遊，在發生意外時，往往無法有保障。

王鴻薇指出，像最近就出現甘肅團的意外交通事件，而這類意外過去也曾發生，但因為不能做團客旅遊，所以不管在保險及後送等相關措施都缺乏保障；若政府只因政治理由而漠視台灣民眾到中國大陸旅遊的需求，繼續禁止團客進入中國大陸，對真正受影響及損失的還是台灣民眾。