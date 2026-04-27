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赴陸禁團令徒具形式 王鴻薇籲政府別因政治理由影響民眾保障

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇。圖／王鴻薇辦公室提供

赴陸禁團令遭外界質疑徒具形式，國民黨立委王鴻薇表示，目前仍有眾多民眾赴陸旅遊，但以自由行為名義變形組團，在遇到意外時，往往缺乏保障，政府若因政治理由而漠視民眾需求，真正受影響及損失的還是民眾。

苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長和妻子、妻弟同赴中國大陸甘肅省旅遊，搭乘的電動車翻車，釀一死十二傷，觀光署稱這是由旅行社辦理「旅客親友自組團體」，此事故也讓赴陸禁團令模糊地帶的「變形團」現象再次浮上檯面。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，禁團令的存在恐僅剩政治宣示意義而已，呼籲政府不如將台灣團實質納管，讓旅遊更有保障。

王鴻薇分析，兩岸關係緊張，政府目前仍然禁止團客到中國大陸旅遊，但根據去年數字可以發現，仍然有超過320萬人次的民眾前往中國大陸旅遊，這些以自由行為名義的旅遊，在發生意外時，往往無法有保障。

王鴻薇指出，像最近就出現甘肅團的意外交通事件，而這類意外過去也曾發生，但因為不能做團客旅遊，所以不管在保險及後送等相關措施都缺乏保障；若政府只因政治理由而漠視台灣民眾到中國大陸旅遊的需求，繼續禁止團客進入中國大陸，對真正受影響及損失的還是台灣民眾。

兩岸 兩岸關係 國民黨 王鴻薇 中國大陸 旅遊團

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台灣團甘肅翻車 國台辦：全力協助

台胞甘肅旅行團一行卅人，因在「甘南州風景區」搭乘遊園電動車時發生翻覆意外，造成一死十二傷，死傷名單中包含兩名中部高階警官。目前，死者家屬已經抵達，在當地台商協會和台辦協助下，配合當地公安部門辦理後事中；而傷者也大多進行了初步緊急醫療。預計全團人員會在五月一日返回台灣。

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台灣團甘肅車禍，釀一死十二傷，讓人想起三年前台灣旅客在新疆，一死三傷的車禍慘劇，事發不久，時任交通部長王國材宣布，赴中國旅遊禁團令將在隔年二○二四年三月一日解除，許多業者樂觀以為會迎來報復性旅遊，沒想到隔年二月又急踩煞車，禁團令政策一變再變。

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台灣人赴陸旅遊人數一再攀升，可見禁團令早就名存實亡，走向地下化的「變形團」不但打臉政府威信，也讓消費者權益保障處於灰色地帶，日前陸方提出惠台政策，較不觸及政治敏感的觀光，政府若再拒接球，兩岸觀光恐再陷入多輸局面。

禁團令未解除…灰色地帶操作 削弱旅客保障

禁團令未解除，上有對策下有對策，不少民眾仍以「化整為零」方式出行，透過自行訂票、當地參團，拼湊出近似傳統旅行團的行程。多名受訪者指出，制度限制讓過程變得更繁瑣，且削弱了應有的保障。而國人出國赴大陸人次居第二，僅次日本，顯示市場需求依然強勁。

赴陸禁團令徒具形式 旅遊業者：剩政治宣示意義

苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長和妻子、妻弟同赴中國大陸甘肅省旅遊，搭乘的電動車翻車，釀一死十二傷，觀光署稱這是由旅行社辦理「旅客親友自組團體」，此事故也讓赴陸禁團令模糊地帶的「變形團」現象再次浮上檯面。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，禁團令的存在恐僅剩政治宣示意義而已，呼籲政府不如將台灣團實質納管，讓旅遊更有保障。

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