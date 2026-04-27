台灣團甘肅翻車 國台辦：全力協助

台胞甘肅旅行團一行卅人，因在「甘南州風景區」搭乘遊園電動車時發生翻覆意外，造成一死十二傷，死傷名單中包含兩名中部高階警官。目前，死者家屬已經抵達，在當地台商協會和台辦協助下，配合當地公安部門辦理後事中；而傷者也大多進行了初步緊急醫療。預計全團人員會在五月一日返回台灣。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，四月廿四日十六時許，甘肅省甘南州夏河縣甘加鎮八角城景區內，一輛載有十三名台胞的旅遊觀光車發生側翻，造成一名台胞重傷，二名台胞輕傷，十名台胞輕微擦傷。重傷台胞經搶救無效，於當晚死亡。

朱鳳蓮表示，事故發生後，當地有關部門組織一切力量全力救治傷患，妥善做好善後工作，目前十二名受傷患者中三人留院繼續治療，九人離院返回酒店。有關部門正在依法依規調查事故原因。