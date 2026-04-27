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賴清德上任、解禁就生變…禁團令一禁6年 旅行業氣煞

聯合報／ 記者胡瑞玲吳淑君／台北報導

台灣團甘肅車禍，釀一死十二傷，讓人想起三年前台灣旅客在新疆，一死三傷的車禍慘劇，事發不久，時任交通部長王國材宣布，赴中國旅遊禁團令將在隔年二○二四年三月一日解除，許多業者樂觀以為會迎來報復性旅遊，沒想到隔年二月又急踩煞車，禁團令政策一變再變。

由於兩岸關係不佳，大陸早在二○一九年八月即停止自由行陸客來台旅遊。二○二○年初為防堵新冠肺炎疫情，政府禁止旅行社組團赴大陸旅遊，也禁止大陸人士來台，陸客團隨之中斷。二○二三年十月下旬，一團廿多名台灣民眾赴新疆旅遊，發生交通意外，造成一死三傷，此事也引發禁團令未解，陸團險走灰色地帶的討論。

同年十一月初，時任交通部長王國材宣布，赴中國旅遊禁團令將在隔年春節前宣布解除，春節後三月一日起可組團到大陸及接待大陸旅遊團，旅行業者可提早準備。國內約有四千家旅行社業者以兩岸業務為主，高居國內旅行社九成，許多業者樂觀以為會迎來報復性旅遊，招兵買馬，大舉揪團。

隔年一月十三日，總統選舉賴清德勝出，禁團令又悄悄生變，交通部觀光署在春節連假前一天，以中國大陸未開放陸客來台且片面改變Ｍ五○三航路，宣布即日起停止招攬大陸團。禁團令一出，很多旅行社業者氣得跳腳，因為已經收客，旅遊糾紛不知如何化解。業者氣罵，之前是防疫特別條例，現在是用什麼條例，不准旅行社業者組團？

禁團令持續至今，兩岸隔空喊話，都要對方先釋出善意，卻不願意坐下來談，陸客來台人數也從二○一五年最高峰的四百一十八萬人次，掉到去年剩六十三萬人次，少了陸客，觀光署訂的來台旅客人數目標，年年跳票，觀光署祭出諸多振興方案，效果有限。

中國大陸 兩岸 車禍 賴清德 觀光署 旅遊

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