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冷眼集／ 觀光恐多輸！赴陸「變形團」 政府續埋沙堆？

聯合報／ 記者胡瑞玲
國人赴陸旅遊人數一再攀升，對陸的禁團令形同虛設，市場需求轉入地下化的「變形團」，使旅客權益保障大幅減弱。 圖為桃園機場旅行社出團旅客集合示意圖。記者季相儒／攝影
國人赴陸旅遊人數一再攀升，對陸的禁團令形同虛設，市場需求轉入地下化的「變形團」，使旅客權益保障大幅減弱。 圖為桃園機場旅行社出團旅客集合示意圖。記者季相儒／攝影

台灣人赴陸旅遊人數一再攀升，可見禁團令早就名存實亡，走向地下化的「變形團」不但打臉政府威信，也讓消費者權益保障處於灰色地帶，日前陸方提出惠台政策，較不觸及政治敏感的觀光，政府若再拒接球，兩岸觀光恐再陷入多輸局面。

禁團令禁止台灣旅行社組團赴陸，然而，近年旅展上前往中國大陸的「參訪團」、「考察團」，不僅在旅展上熱賣，甚至連價格不菲的高端行程也吸引了不少詢問。

市場需求增溫，許多旅行社只能在法律邊緣尋找生存空間，以各種名義或轉介方式協助旅客成行，變形成實質上的「地下團」市場。旅行業者一方面需遵守政策規範，另一方面又面對市場需求與營運壓力，形成「合法做不了、違規又不敢明做」的兩難。

更嚴重的是旅客權益的流失。過去就有業者指出，在禁團令實施前，台灣旅客若赴陸旅遊發生糾紛，行程爭議、服務品質不符，甚至醫療事故等，仍可透過台灣旅行社進行申訴與求償，相關責任歸屬與處理機制相對明確。然而禁團令上路後，旅客一旦在中國大陸發生問題，往往只能直接與當地旅行社交涉，缺乏熟悉的法律與行政管道，權益保障明顯弱化，原本應由制度提供的保障機制，反而被排除在外。

近期陸方釋出訊號，有意開放上海及福建居民赴台自由行，被視為兩岸觀光可能「破冰」的契機，但民進黨政府仍以「陸方善意未必為善意」為由，未正面回應相關提議。

兩岸因為地理及文化相近，長期以來就是國人出國旅行的熱門地點，政府以政治力阻礙兩岸往來，但事實上需求依舊強勁，反而讓市場轉入地下。面對政策與市場脫節的現實，賴政府還能頭埋在沙堆裡多久？

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